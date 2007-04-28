فعالیت تک بعدی عمده ترین عامل ناکارآمدی شورای شهر کرج است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : شوراها پتانسیل های خوبی برای مدیریت و نظارت بر مسائل فرهنگی ، اجتماعی و مدیریت شهری دارند اما در کرج شوراها تنها وظایف مربوط به شهرداری را به خوبی انجام داده اند و دیگر کمیسیون های آن فعالیت چندانی نداشته اند .

وی افزود: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی اینکه اعضای شوراهای شهر و روستا باید خود را وقف کنند و به فکر منافع اقتصادی نباشند، برخی از اعضای شوراها نتوانستند به این رهنمون عمل کنند و همین امر پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشت .

آجرلو شوراها را محلی برای مشارکت شهروندان در سرنوشت و مدیریت شهرها دانست و ادامه داد : مدیریت شهرها نیازمند برنامه ریزی دقیق است اما در چهارساله گذشته ساخت و سازها ، پل ها ، معابر ، بزرگراه و ....خارج از برنامه ریزی و بدون در نظر گرفتن طرح تفصیلی و طرح جامع ترافیک شهری انجام شده است .

وی خاطرنشان کرد : طرح های تفصیلی، جامع ترافیک شهری و آمایش سرزمین ازجمله طرح های زیرساختی هر شهر است که باید توسط شوراها انجام شود اما در سال های گذشته مجوزهای ساخت و ساز بسیاری صادر شده که هیچ گونه برنامه ریزی علمی برای آن انجام نشده بود .

آجرلو تصریح کرد: شورای شهردربسیاری از پروژه ها، بدون زمان بندی اصولی اقدام به تصویب طرح ها کرد که این امر سبب وارد آمدن لطمات زیادی به بیت المال شد و تبعات جبران ناپذیری برای مردم شهر به دنبال داشت.

نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ،عدم تخصص مدیریت شهری را از دیگر مشکلات برخی از اعضای شورای دور دوم شهرکرج اعلام کرد و یادآور شد: بعضی ازاعضا تخصص لازم در مدیریت های شهری نداشتند و چون عملکرد شوراها مشارکتی است برنامه های علمی در دوران خدمت این شورا محقق نشده است.