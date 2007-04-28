به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور دکتر قراخانلو و علی کفاشیان رییس و دبیر کمیته ملی المپیک و معاونان و مدیران سازمان تربیت بدنی برگزار شد ، مهندس علی آبادی اعلام کرد که امسال اعتبارات تخصیصی به هیأت های استانی بیشتر از سال 85 خواهد بود.

رییس سازمان تربیت بدنی همچنین در این نشست برنامه ریزی برای تامین فضایی مناسب برای ساختمان اداری کمیته ملی المپیک را مورد تاکید قرار داد. بحث استعدادیابی ، کمک به فدراسیون ها و نظارت دقیق برآنها با فعالیت منظم و مستمر ناظران کمیته ملی المپیک در رشته های مختلف ، از جمله مباحثی بود که در نشست رییس سازمان تربیت بدنی با مسوولان این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.