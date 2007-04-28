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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۵۷

در حمله ای انتحاری ؛

وزیر کشور پاکستان زخمی شد

وزیر کشور پاکستان زخمی شد

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیر کشور پاکستان در انفجاری انتحاری در نزدیک شهر پیشاور زخمی و شماری دیگری نیز کشته و زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "تسلیم  اصلام" سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد که " آفتاب احمد خان" وزیر کشور پاکستان و فرزند وی به همراه شماری از همراهان آنها در مراسمی در منطقه "جارسادا" در نزدیک شهر پیشاور برای سخنرانی حضور یافته بود.

وی افزود : وزیر کشور پاکستان برای ایراد سخنرانی در محل تریبون حاضر شده بود که فردی انتحاری با آمدن از میان جمعیت به نزدیک تریبون خودش را منفجر کرد که در جریان آن شمار زیادی کشته و 14نفر زخمی شدند و وزیر کشور و فرزند وی نیز زخمی شد.

اصلام گفت : وزیر کشور جراحت خطرناکی بر نداشته است و وضعیت وی هم اکنون خوب است و فرزند وی نیز جراحت های سطحی برداشته است.

درهمین حال، خبرگزاری رسمی کویت (کونا) نیز گزارش داد که شماری از اعضای جمعیت ملی و نمایندگان پارلمان از جمله زخمی شدگان هستند.

این درحالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات پلیس شمار کشته شدگان را 12 نفر اعلام کرده است.

کد مطلب 477507

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