انتقاد مسوولان سایت بازتاب از برخورد رسانه ای دولت

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس خبر دریافتی ، در بخشی از این نامه خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است : به دلیل قرابت و نزدیکی شعارهایی که «بازتاب» در دوران اوج قدرت اصلاحطلبان در دفاع از عدالت، مبارزه با مافیاهای بانام و بینام قدرت و ثروت و تغییر جغرافیای مدیریتی کشور در جهت حاکمیت ارزشها سر داده بود و همین محورها تقریبا شعارهای اصلی آقای احمدینژاد را هم تشکیل میداد، «بازتاب» اقدام به حمایت از ایشان کرد و به طور نمونه درباره هر هفت کاندیدای دیگر ریاستجمهوری از جمله جنابعالی و آقای هاشمی در «بازتاب» طنزهای جنجالی نوشته شد. اما تنها درباره ایشان، طنز انتخاباتی منتشر نشد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است : پس از انتخابات نیز در حالی که نخبگان و اکثر رسانهها کماکان پیروزی احمدینژاد در انتخابات را فاجعهای ملی تلقی و برای زیر سؤال بردن انتخاب ایشان تلاش میکردند، «بازتاب» اولین رسانهای بود که از دولت حمایت کرد و برای نمونه، مقاله «تبریک پیروزی به احمدینژاد» را در ساعت 7 بامداد روز چهارم تیر منتشر کرد و با فاصله یک روز با انتشار مقاله «پرزیدنت احمدینژاد» فضای مسموم رسانهای علیه رئیسجمهور را شکسته و بر حمایت از ایشان تأکید کرد و این روند تا زمان معرفی وزرا، کاملا در سایت «بازتاب» مشخص بود و علت اصلی این حمایت نیز همان وحدت میان آرمانهای سایت «بازتاب» با شعارهای آقای احمدینژاد بود.
مسئولان سایت بازتاب در ادامه نامه خود با طرح این نظر که "در پی معرفی کابینه احمدینژاد، اولین نشانه فاصله گرفتن ازشعارهایی که درانتخابات داده شد، مشاهده شد" آمده است : طبیعتا نقدهای «بازتاب» نیز از همین منظر در کنار حمایتهای سایت از دولت آغاز شد. دراین نامه همچنین به حمایت های این سایت از رئیس جمهور ، از جمله معرفی دولت به عنوان پرکارترین دولت و یا به عنوان بیشترین تحرک در روابط خارجی و یا برقراری ارتباط تودههای مردم با نظام اشاره شده است .
مسوولان بازتاب دوستان و نزدیکان رئیس جمهور را در محدود سازی فضای رسانه ای مقصر دانسته و به تبعات این شیوه در پراکنده شدن و درگیری نیروهای کیفی از اطراف احمدی نژاد ، تضعیف جایگاه وی در مجلس، حوزه و نیروهای انقلاب و در نهایت، کاهش جایگاه وی در جامعه اشاره کرده اند .
در بخش دیگری از این نامه آمده است : به رغم تمام انتقادات بعضا گزندهای که «بازتاب» نسبت به دولت سابق داشت، حتی یک بار نیز دفتر رئیسجمهور اقدام به تعقیب کیفری این سایت نکرده بود. اما دولت نهم به رغم تمامی حمایتهای انجام شده، بارها مستقیما و به دستور آقای احمدینژاد، از «بازتاب» شکایت کرده که این نیز باعث شگفتی و تنزل شأن نهاد ریاستجمهوری برای تقابل با یک سایت اینترنتی دارد که تاکنون بیش از پانزده شکایت از سوی رئیسجمهور و یا نزدیکان ایشان از سایت «بازتاب» به قوه قضائیه ارسال شده است وبه تازگی نیز دراقدام بیسابقهای، چهار وزیر دولت با اتفاق رأی به فیلتر کردن سایت «بازتاب» دادهاند که علاوه برغیرقانونی بودن این اقدام موجب شگفتی و تأسف است که چگونه این دولت که بر شانه اصولگرایان به قدرت رسیده، تیزترین لبه تیغ برخوردها را متوجه نیروهای انقلاب میکند.
در پایان نامه مسئولان سایت بازتاب با انتقاد از فیلتر شدن این سایت ، به تذکرات محسن رضایی برای تعدیل انتقادات به دولت و تقویت حمایت از آن و شخص رئیسجمهور اشاره شده و آمده است : خود بهتر میدانید که بر اثر اصرارهای شما، بسیاری از مطالب انتقادی سایت از دولت و آقای احمدینژاد، منتشر نشد و در بسیاری از موارد، سایت به حمایت صریح از رئیسجمهور پرداخت. به گونهای که برایند عملکرد سایت، دستکم تا مهر ماه گذشته که تحلیل محتوای آن درباره دولت نهم انجام شد و حدود 80 درصد مطالب سایت نسبت به آقای احمدینژاد، مثبت و 20 درصد منفی بود، نشان از اثر این حمایتها دارد.
مسئولان سایت بازتاب در نامه خود مجددا فیلتر شدن این سایت را غیر قانونی دانسته اند .
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