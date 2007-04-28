فیلم جدید برتران تاورنیه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جدید برتران تاورنیه بر مبنای رمان پرفروش "در مه الکتریکی همراه با مرده همدست" ساخته می شود و فیلمنامه را یرژی کرومولووسکی، مری اولسن - کرومولووسکی و جونز نوشته اند.



داستان تریلر "مه الکتریکی" در لوئیزیانا روی می دهد، جایی که کارآگاه دیو روبیشو در جستجوی یک قاتل زنجیره ای است. یک روز پس از آنکه او مانند همیشه از صحنه جنایت بازمی گردد، با الروید سایکز ستاره هالیوود مواجه می شود که برای بازی در یک فیلم جدید که یک تبهکار محلی به نام بالبونی هزینه ساخت آن را تامین می کند، به شهر آمده است.



اسکایز به روبیشو می گوید در مردابی در آن نزدیکی جنازه پوسیده و دست و پا بسته مردی سیاهپوست را پیدا کرده است. این کشف روبیشو را به یاد گذشته و پرونده ای قدیمی می اندازد. او به این نتیجه می رسد که قتل های جدید با آن پرونده در ارتباط است. هر چه روبیشو خود را به قاتل نزدیک می کند، قاتل به خانواده روبیشو نزدیکتر می شود.



پیتر سارسگارد، تام سایزمور، مری استینبرگن و ند بیتی دیگر بازیگران فیلم جدید تاورنیه 66 ساله هستند که یکی از مطرحترین فیلمسازان فرانسوی سه دهه اخیر است. "ساعت ساز سن پل"، "قاضی و قاتل"، "یکشنبه در بیرون شهر" و "زندگی و دیگر هیچ" از فیلم های مطرح اوست.



تاورنیه در 1995 برای فیلم "طعمه" برنده خرس طلایی جشنواره برلین شد و در 1984 برای "یکشنبه در بیرون شهر" جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن را از آن خود کرد.

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