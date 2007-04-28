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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۰:۲۷

شمار شهدا و زخمی های انفجار در کربلا به 120 نفر رسید / العربیه از محاصره کنسولگری ایران در کربلا توسط نیروهای آمریکایی خبر داد

شمار شهدا و زخمی های انفجار در کربلا به 120 نفر رسید / العربیه از محاصره کنسولگری ایران در کربلا توسط نیروهای آمریکایی خبر داد

شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که شمار شهیدان و زخمی شدگان انفجار شهر کربلای معلی به 120 نفر رسیده است و نیروهای آمریکایی کنسولگری ایران در این شهر را به محاصره خود درآورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری العربیه به نقل از "سلیم کاظم" در بیمارستان شهر کربلا اعلام کرد که شمار شهدای انفجار امشب در نزدیک بارگاه ملکوتی حضرت ابوالفضل العباس (ع) به دستکم  45 نفر و شمار زخمی ها به 65 نفر رسیده است.

خبرنگار العربیه افزود : این فرد انتحاری سوار بر خودروی بمب گذاری شده خودش را در خیابان العباس (ع) منتهی به باب القبله در 100 متری بارگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) منفجر کرد که این محل مملو از جمعیت است و هتل ها و دست فروشان در آنجا مستقر هستند.

وی گفت : در این انفجار شماری از زنان، کودکان و سالخوردگان شهید یا زخمی شده اند و مقام های امنیتی مقررات منع آمد و شد را در اطراف محل انفجار اعمال کرده و در تلاش برای متفرق کردن مردم از بیم وقوع  انفجارهای احتمالی  دیگر هستند.

این درحالی است که "رائد الوزلی" عضو جمعیت صلح عراق در شهر کربلا پیشتر در گفتگو با  العربیه اظهار داشت که شماری از زائران ایرانی هم در این انفجار زخمی شدند.

درهمین حال، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش بدون اشاره به جزئیاتی تنها اعلام کرد که مردم خشمگین به خانه استاندار کربلا حمله کرده اند و نیروهای آمریکایی کنسولگری ایران در این شهر را محاصره کرده اند.

کد مطلب 477520

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