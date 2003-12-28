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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۱۹

رييس سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني در گفت و گو با "مهر" :

تخلفات مالي در فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان صحت ندارد

تخلفات مالي در فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان صحت ندارد

بررسي هاي ديوان محاسبات كشور نشان داد ، هيچ گونه تخلف مالي در فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان صورت نگرفته است.

رييس سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: مديران واحد هاي صنعتي و معدني كشور صادقانه به وظايف خود عمل مي كنند.
مصطفي موذن زاده افزود: در زمينه تمامي موارد و تخلفات مالي درفولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان رفع شده  و وزير صنايع و معادن در اين زمينه در مجلس شوراي اسلامي پاسخ دادند.
وي تصريح كرد: تمام فعاليتهاي شركتهاي زير مجموعه سازمان توسعه معدني با نظارت مسولان ذي ربط صورت مي گيرد و كوتاهي در اين زمينه از سوي مسولان وجود ندارد.
به گفته وي، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور بر عملكرد واحدهاي صنعتي و معدني نظارت كامل دارند و با قاطعيت با تخلفات احتمالي برخورد خواهند كرد.
موذن زاده در مورد شايعه استفعاي خود گفت: تا زماني كه جهانگيري باشد من هم هستم.

 

کد مطلب 47753

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