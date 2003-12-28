تخلفات مالي در فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان صحت ندارد

رييس سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: مديران واحد هاي صنعتي و معدني كشور صادقانه به وظايف خود عمل مي كنند.

مصطفي موذن زاده افزود: در زمينه تمامي موارد و تخلفات مالي درفولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان رفع شده و وزير صنايع و معادن در اين زمينه در مجلس شوراي اسلامي پاسخ دادند.

وي تصريح كرد: تمام فعاليتهاي شركتهاي زير مجموعه سازمان توسعه معدني با نظارت مسولان ذي ربط صورت مي گيرد و كوتاهي در اين زمينه از سوي مسولان وجود ندارد.

به گفته وي، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور بر عملكرد واحدهاي صنعتي و معدني نظارت كامل دارند و با قاطعيت با تخلفات احتمالي برخورد خواهند كرد.

موذن زاده در مورد شايعه استفعاي خود گفت: تا زماني كه جهانگيري باشد من هم هستم.