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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۰:۴۴

یک مسئول کنسولگری ایران در کربلا در گفتگو با مهر :

خبر محاصره کنسولگری ایران در کربلا کذب محض است / از تابعیت شهیدان انفجار کربلا خبری نرسیده است

خبر محاصره کنسولگری ایران در کربلا کذب محض است / از تابعیت شهیدان انفجار کربلا خبری نرسیده است

یک مقام مسئول در کنسولگری ایران در کربلا خبر محاصره این کنسولگری از سوی نیروهای آمریکایی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول کنسولگری ایران در کربلا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر هرگونه شایعه در خصوص محاصره کنسولگری را رد کرد.

شبکه خبری العربیه بلافاصله پس از انفجار امروز در کربلا ، در خبری فوری از محاصره کنسولگری ایران به طور اخص، از سوی نیروهای آمریکایی خبر داد.

این مقام ایرانی که خواست نامش فاش نشود، ضمن رد این مطلب اعلام کرد که هم اکنون نگهبابان کنسولگری در اطراف ساختمان مشغول گشت زنی هستند و آرامش در این ساختمان برقرار است.

وی همچنین از تعداد کشته شدگان و ملیت های آنها ابراز بی اطلاعی کرد، اما در عین حال گفت که در پی هر انفجاری بصورت معمول منع آمد و شد برقرارمی شود و به نظر می رسد تا فردا این مسئله کاملاً روشن نشود.

کد مطلب 477533

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