سیاسی کاری؛ آفت پارلمان های محلی/ گفتار مهر به بهانه آغاز دوره سوم شوراها /

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت بالای مردم در انتخابات دوره اول شوراها و در عین حال حضور کم رنگ در پای صندوق های رای در دوره دوم، این پیام را به همراه داشت که وارد شدن نهادهای اجتماعی در جریانات حزبی و سیاسی، به عنوان یک آفت، "پارلمان های محلی" را تهدید می کند. از همین رو، در دوره دوم، شوراها به کارکرد اجتماعی این نهاد بیش از پیش پرداخته و توانستند رضایت مطلوب و البته نه ایده آل مردم را، جلب کنند.

شورا یک اصل عقلى است که آموزه هاى دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ایران نیز که بر مبناى آموزه هاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خودرایى فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشت شان را به عنوان یک هدف ایجابى برگزید، اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و قانون اساسى هنگامى که در بیان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهورى و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى نیز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکمیت مردم و تجلى اراده عمومى یاد کرده است.

به علاوه، این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشور ذکر کرده است.

طبیعى است وقتى قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول کلى خود شورا را به عنوان ابزار تجلى اراده مردم و نهاد سیاسى تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدى بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طى اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگى انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلى و اسلامى و این میزان از تاکید قانون اساسى بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف از جمله شرایط جنگی کشور و عدم وجود فضا و امکانات مناسب ‏ در 20 سال اول پس از پیروزى انقلاب چندان ممکن نبود به طورى که اولین انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى قانون اساسى، هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل از سوى مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره 4 ساله مسئولیت خود را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.

درگیری شوراهای کلانشهرهای کشور به ویژه تهران در دور اول، در جریانات و جنجال های سیاسی، باعث شد مردم در انتخاب نمایندگان دور دوم شوراها، از چهره های صرف سیاسی و حزبی دوری گزینند و به انتخاب افرادی روی بیاورند که کمتر ، حضور آنان را در عرصه های سیاسی شاهد بوده ایم.

این گونه بود که دور دوم شوراها به ویژه در تهران و سایر کلانشهرها با حضور افرادی آغاز شد که بیشتر از چهره های دانشگاهی بودند و کمتر خود را درگیر جریانات حزبی و سیاسی کرده بودند. از این رو، در پایان عمر چهار ساله دوم شوراها، عملکرد شورای شهر تهران تا حدود زیادی مورد رضایت شهروندان قرار گرفت و توانست جایگاه شوراها را به عنوان نهاد اجتماعی، تثبیت کند.

مهندس مهدی چمران، رئیس شورای دوم شهر تهران با اذعان به این مطلب که در ابتدای دور دوم شوراها، آرامش خوبی در شهر تهران حاکم بود، به دیدار اعضای شورای دوم با مقام معظم رهبری و نصایح ایشان اشاره می کند و می افزاید: در دیداری که قبل از شروع دور دوم با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان توصیه‌ های ارزنده ‌ای به ما داشته اند و ما نیز سعی کردیم در 4 سال گذشته آنها را اجرا کنیم.

چمران در عین حال به عملکرد شورای شهر تهران در دور اول اشاره می کند و می گوید: آنچه در شورای دور اول وجود داشت، اختلاف ‌نظرها، کشمکش ها، جلسات و بازدیدهایی بود که نتایج کار آنها برای شورای دور دوم حتما مفید بوده است.

متاسفانه عملکرد شورای اول شهر تهران به قدری اسف بار و غیر قابل انتظار بود که شهروندان از انتظار 16 ساله ای که برای تشکیل شوراها داشتند، نا امید شده و آمال و آرزوهای آنان رخت بر بسته بود.

مهدی چمران، عضو شورای سوم شهر تهران، با تاکید بر اینکه شوراها ریشه در مذهب و قانون دارند، می گوید: بخشی از کارهایی که هم اکنون در شوراها انجام می شود در گذشته به دست دیگر سازمانها انجام می شد که این موضوع با ناراحتی و مقاومت هایی از سوی آن سازمانها همراه شد.