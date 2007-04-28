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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۱:۳۰

بدنبال اعتراض ارتش ترکیه به روند انتخابات ریاست جمهوری ؛

اتحادیه اروپا خواستار عدم دخالت ارتش ترکیه در سیاست شد

اتحادیه اروپا خواستار عدم دخالت ارتش ترکیه در سیاست شد

کمیسیونر اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، از این نهاد خواست تا در سیاست دخالت نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیهان، "اولی رن" کمیسونر توسعه اتحادیه اروپا  گفت که انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه یک آزمون دموکراسی برای ارتش این کشور تلقی می شود و باید دموکراسی را ارتش به دولت بسپارد.

همچنین درهمین رابطه، گروه حزب سوسیالیست در پارلمان اتحادیه اروپا گفت که زمان ارائه بیانیه ارتش ترکیه قابل تامل و ملاحظه است.

این گروه همچنین از حزب جمهوری و حزب عدالت و توسعه ترکیه برای عدم مصالحه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.

ژنرال یاشار بیوک آنیت رئیس ستاد مشترک ترکیه در بیانیه ای که روز جمعه خوانده شد، گفت که انتخابات ریاست جمهوری و نامزدی یک نماینده از حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، سکولاریسم را در ترکیه به مخاطره می اندازد.

روزگذشته پارلمان ترکیه نتوانست بین احزاب مصالحه ای را برای انتخاب ریاست جمهوری که عبدالله گل از عدالت و توسعه تنها نامزد آن بود، صورت دهد.

بیوک آنیت همچنین خواستار حفظ اصولی شد که از سوی آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن بنا نهاده شده است.

کد مطلب 477546

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