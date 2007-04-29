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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۳۱

دبیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور:

زمینه تقویت لایحه امر به معروف و نهی از منکر فراهم شده است

قم – خبرگزاری مهر: دبیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: تمامی موانع و مشکلات لایحه احیای امر به معروف و نهی از منکر بر طرف و زمینه آن در کشور فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر عصر روز شنبه در حاشیه دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت : تاکنون زمینه‌های احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور فراهم نبوده است اما هم اکنون زمینه اجرای این فریضه فراهم است.

وی افزود:در مجلس پنجم لایحه احیای امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد ولی در آن زمان شرایط کشور به گونه ای بود که دستگیری مفسدان و ضرب و شتم آن‌ها به نام امر به معروف و نهی از منکر تمام می‌شد، این لایحه در اواخر مجلس ششم نیز مطرح شد اما ایراداتی بر آن وارد شد و بلاتکلیف ماند.

زرگر ضعف قانون را دلیل عدم احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در گذشته عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمینه احیای این فریضه در کشور مهیاست زیرا با برگزاری جلسات کمیسیون‌های مختلف و اخذ نقطه نظرات اعضای ستاد در استان‌ها ، مشکلات و موانع اجرای این لایحه برطرف شده است.

وی تصریح کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری تاکید داشته‌اند باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم مثل جایگاه نماز دارای اهمیت باشد.

کد مطلب 477556

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