زمینه تقویت لایحه امر به معروف و نهی از منکر فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر عصر روز شنبه در حاشیه دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت : تاکنون زمینه‌های احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور فراهم نبوده است اما هم اکنون زمینه اجرای این فریضه فراهم است.

وی افزود:در مجلس پنجم لایحه احیای امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد ولی در آن زمان شرایط کشور به گونه ای بود که دستگیری مفسدان و ضرب و شتم آن‌ها به نام امر به معروف و نهی از منکر تمام می‌شد، این لایحه در اواخر مجلس ششم نیز مطرح شد اما ایراداتی بر آن وارد شد و بلاتکلیف ماند.



زرگر ضعف قانون را دلیل عدم احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در گذشته عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمینه احیای این فریضه در کشور مهیاست زیرا با برگزاری جلسات کمیسیون‌های مختلف و اخذ نقطه نظرات اعضای ستاد در استان‌ها ، مشکلات و موانع اجرای این لایحه برطرف شده است.



وی تصریح کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری تاکید داشته‌اند باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم مثل جایگاه نماز دارای اهمیت باشد.

