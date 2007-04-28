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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۱:۴۰

/ هفته سی و ششم رقابت های لیگ برتر /

لیورپول مقابل پورتس موث شکست خورد

لیورپول مقابل پورتس موث شکست خورد

نخستین روز از هفته سی و هشتم رقابت های لیگ برتر با شکست لیورپول و پیروزی پرگل بلاکبرن به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی ازمهمترین دیدارهای امشب تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه فراتون پارک مقابل میزبان خود پورتس موث با نتیجه 2 بر 1 شکست خورد.

امواروواری در دقیقه 27 و کرانیکا در دقیقه 32 برای پورتس موث گلزنی کردن و سامی هیپیا در دقیقه 59 تک گل تیم لیورپول را در این مسابقه به ثمر رساند.

سایر نتایج بازی های برگزار شده امشب به شرح زیر است :
* بلکبرن 4 - چارلتون یک
* منچسترسیتی صفر - آستون ویلا 2
* میدلزبرو 2 - تاتنهام 3
* شفیلدیونایتد یک - واتفورد صفر
* ویگان اتلتیک 3 - وستهام صفر

در ادامه مسابقات هفته سی وهشتم لیگ برتر انگلستان عصرفردا آرسنال با فولهام دیدارمی کند و درآخرین مسابقه این هفته هم عصر روز دوشنبه تیم های ریدینگ به دیدارنیوکاسل می رود.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد - 85 امتیاز
2- چلسی - 80 امتیاز
3- لیورپول - 67 امتیاز
4- آرسنال - 63 امتیاز
5- بولتون- 55 امتیاز
6- اورتون- 54 امتیاز

کد مطلب 477559

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