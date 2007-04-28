لیورپول مقابل پورتس موث شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی ازمهمترین دیدارهای امشب تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه فراتون پارک مقابل میزبان خود پورتس موث با نتیجه 2 بر 1 شکست خورد.

امواروواری در دقیقه 27 و کرانیکا در دقیقه 32 برای پورتس موث گلزنی کردن و سامی هیپیا در دقیقه 59 تک گل تیم لیورپول را در این مسابقه به ثمر رساند.

سایر نتایج بازی های برگزار شده امشب به شرح زیر است :

* بلکبرن 4 - چارلتون یک

* منچسترسیتی صفر - آستون ویلا 2

* میدلزبرو 2 - تاتنهام 3

* شفیلدیونایتد یک - واتفورد صفر

* ویگان اتلتیک 3 - وستهام صفر

در ادامه مسابقات هفته سی وهشتم لیگ برتر انگلستان عصرفردا آرسنال با فولهام دیدارمی کند و درآخرین مسابقه این هفته هم عصر روز دوشنبه تیم های ریدینگ به دیدارنیوکاسل می رود.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد - 85 امتیاز

2- چلسی - 80 امتیاز

3- لیورپول - 67 امتیاز

4- آرسنال - 63 امتیاز

5- بولتون- 55 امتیاز

6- اورتون- 54 امتیاز