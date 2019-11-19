آموزش همیاری با ژئوپارک ارس/بیان دغدغه قطع درختان ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم ژئوپارک، اشتغال جامعه محلی و همیاری ژئوپارک با حضور برخی از روسای انجمن ها و جامعه محلی در محدوده ژئوپارک ارس و منطقه جلفا در سالن اجلاس منطقه آزاد ارس برگزار شد.

در این برنامه مدیران ژئوپارک های ارس و قشم و کارشناسان این حوزه به جوامع محلی آموزش دادند که ژئوپارک چیست و مزایای داشتن یک ژئوپارک جهانی در منطقه آزاد ارس چه خواهد بود همچنین چطور می توان با هر سابقه و فعالیتی عضو شبکه همیاران ژئوپارک شد.

در این برنامه همچنین به ظرفیت های منطقه جلفا اشاره و گفته شد که در این منطقه ورنی بافی در گذشته متداول بوده است اما به دلیل گران شدن ابریشم از بین رفته است. همچنین با نمایش نمونه ای از تولیدات مرتبط با ژئوپارک قشم ، جوامع محلی را به تولید محصولات مشابه دعوت کردند. از جمله اینکه گفته شد در جزیره قشم به مردم محلی آموزش تولید شمع هایی با تم غار نمکدان داده شد تا هر کسی که به دیدن این پدیده می رود، به جای کندن قندیل های نمک در این غار ، یک سوغات با کاربری شمع داشته باشد و یا در منطقه ای دیگر صابون هایی با تم فسیل تهیه شده است.

پس از آن مسئولان مرتبط هر کدام سخنرانی کردند از جمله فاطمه منیری مدیر جدید گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی منطقه آزاد ارس که در این برنامه گفت: از سه سال پیش تا کنون موضوع پرونده ژئوپارک جهانی ارس مطرح شده و این ماه در حال جمع بندی هستیم تا اوایل خرداد که ارزیابان یونسکو به ایران می آیند و از اینجا بازدید می کنند.

وی افزود: ثبت جهانی ارس از ابعاد مختلف مهم است یکی از آنها جمع شدن جوامع محلی در کنار همدیگر است. چون شبکه اقتصاد و توانمندسازی جوامع محلی مطرح می شود. ما می خواهیم این موضوع در اولویت قرار گیرد.

در ادامه علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها گفت: تمامی رشته ها به ژئوپارک مربوط می شود مانند منابع طبیعی، هنر، گردشگری، میراث فرهنگی و ... . ولی بهانه تشکیل ژئوپارک وجود پدیده های زمین شناسی خاص است. ژئوپارک ها مانند مناطق حفاظت شده محیط زیست نیستند که هیچ تغییری نتوان در آنها انجام داد. در ژئوسایت ها اگر سایتی را حفاظت کنید می توانید آن را گسترش هم دهید. زمانی که ژئوسایتی شکل می گیرد مرتب این سایت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر اتفاقات رخ داده در آن مورد تایید یونسکو نباشد، از فهرست ژئوپاک های جهانی خارج می شود. ژئو سایت ها باید با هم مانند یک شبکه در ارتباط باشند نمی توانند جزیره ای عمل کنند.

وی خطاب به حاضران در جلسه گفت: اگر همیار ژئوپارک شوید می توانید در حفاظت از این سایت ها کمک کنید. در ژئوپارک ها منابع طبیعی و بهره برداری های پایدار اهمیت دارد. اگر معدن دارید باید طوری باشد که به چشم انداز آن آسیب نزند همچنین روش های بهره برداری نیز باید با برنامه مشخص پیش برود.

وی درباره ده موضوع مورد توجه ژئوپارک های جهانی یونسکو بیان کرد: منابع طبیعی، مخاطرات زمین شناسی، تغییرات آب و هوا، آموزش، علم، فرهنگ، زنان ، توسعه پایدار، دانش بومی و محلی، حفاظت زمین شناختی از جمله این موارد هستند.

امری کاظمی بیان کرد: اکنون ۱۴۷ ژئوپارک در ۴۲ کشور جهان داریم. در ایران تنها جزیره قشم هست که در حال حاضر جهانی شده است. تمرکز ژئوپارک ها یا در اروپای غربی است و یا در شرق آسیا ولی قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه است.

در ادامه برخی از اعضای شرکت کننده به بیان مسائل و دغدغه های خود پرداختند از جمله راعی از انجمن میراث فرهنگی ارس که گفت: تعدادی سنگ نگاره و یا فسیل در این منطقه وجود دارد که معرفی نمی شود. مردم اگر آنها را پیدا کنند می شکنند و یا برمی دارند. یا غارهایی وجود دارد که برای نگهداری از آنها دچار مشکل هستیم. ما باید چه کار کنیم؟

امری کاظمی در پاسخ به این موضوع گفت: اول باید این سنگ نگاره ها ثبت ملی شوند چون ثبت ملی حفاظت از آنها را در پی دارد و از حمایت های قانونی برخوردار می شوند. سطح دوم حفاظت فیزیکی است که ژئوپارک در این زمینه کمک می کند. سطح سوم حفاظت که از همه مهمتر هست، آموزش جامعه محلی است یعنی باید مردم به این باور برسند که خودشان از میراث شان حفاظت کنند.

در این برنامه یکی از اعضای انجمن عکاسان ارس درباره قطع درختان ارسباران هم گفت: هر شب موقعی که به خانه می روم مشاهده می کنم کامیون های زیادی در حال بردن تنه های درخت از جنگل ارسباران هستند.

امری کاظمی هم گفت: باید دید چه کسی مسئول این اتفاق هست و چرا. برخی از اوقات می بینید که قطع درختان اتفاقا به دلیل حفاظت انجام می شود و درختان آفت زده را قطع می کنند. باید از ارسباران حفاظت درستی شود. یک بار پرونده ارسباران به دلیل نبود طرح قوی رد شده بود ولی بالاخره پذیرفتند که این جنگل ثبت شود.