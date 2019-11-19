به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تاکید کرد که در رأس اولویتهای برنامه دولت، حمایت از حقوق تمام عراقی ها در سایه حاکمیت قانون و امنیت قرار دارد.

وی در ادامه افزود: برنامه های دولت در خصوص مبازه با تروریسم و ساماندهی به سلاح ها در این کشور و حمایت از توان نیروهای مسلح و برقراری ارتباط با کشورهای همسایه بر اساس پیوندهای مشترک کاملا مشخص است.

عبدالمهدی تصریح کرد: ما یک کشور عراق یک پارچه داریم و ملت عراق، ارتش واقعی این کشور است و هیچ گزینه ای جز حمایت از نیروهای مسلح این کشور وجود ندارد.

وی هم چنین در خصوص تحولات عراق و تلاش برای اجرای اصلاحات در قانون اساسی صحبت کرد.