دستور جهانگیری به وزرا و استانداران برای ارتباط مستمر با مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور به آن‌ها دستور داد حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین کنند.

متن این بخشنامه به این شرح است:

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم برای آگاهی از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات مذکور و در اجرای تکالیف دستگاه ­های دولتی براساس نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، معاون اول دستور داد اعضای هیئت دولت و استانداران حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین و از طریق رسانه­ های گروهی اعلام نموده و گزارش اقدامات انجام ­شده برای حل و فصل مشکلات مردم را هر سه ماه یک بار به دفتر وی و مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارائه کنند.