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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

با ارسال بخشنامه‌ای صورت گرفت؛

دستور جهانگیری به وزرا و استانداران برای ارتباط مستمر با مردم

دستور جهانگیری به وزرا و استانداران برای ارتباط مستمر با مردم

معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور دستور داد یک روز در ماه با مردم ملاقات عمومی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور به آن‌ها دستور داد حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین کنند.

متن این بخشنامه به این شرح است:

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم برای آگاهی از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات مذکور و در اجرای تکالیف دستگاه ­های دولتی براساس نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، معاون اول دستور داد اعضای هیئت دولت و استانداران حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین و از طریق رسانه­ های گروهی اعلام نموده و گزارش اقدامات انجام ­شده برای حل و فصل مشکلات مردم را هر سه ماه یک بار به دفتر وی و مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارائه کنند.

کد مطلب 4775721
محسن احدی

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