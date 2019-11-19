برفروبی و پاکسازی حدود ۱۱۰۰۰ کیلومتر از محورهای استان مرکزی

علی زندی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲ شبانه روز اخیر، به علت بارش برف، عملیات اکیپ های راهداری استان مرکزی در محورهایی که بارش در آنها جریان داشته آغاز شده و تا صبح امروز(سه شنبه)، ۱۰ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از محورهای استان مرکزی توسط راهداری از برف پاکسازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: این عملیات ها عمدتا در محورهای شهرستان های شازند، اراک، تفرش و... به انجام رسیده و طی آن برفروبی و پاکسازی محورها به همراه نمک پاشی توسط اکیپ های راهداری استان مرکزی صورت گرفته است.

زندی فر بیان کرد: همچنین به منظور رفع لغزندگی محورهای استان و جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات، طی مدت ذکرشده بیش از دو هزار و ۶۰۰ تن ماسه و نمک در جاده های استان مرکزی توسط عوامل راهداری پخش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: این عملیات ها توسط بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات برفروبی و بیش از ۱۳۰ نیروی عملیاتی راهداری استان مرکزی انجام گرفته است.