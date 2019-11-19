به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چند سال اخیر طراحی و تولید تجهیزات و کالاهای مختلف و باکیفیت ایرانی توانسته رشد خوبی داشته باشد تا جایی که برخی از این تولیدات علاوه بر رفع نیاز بازار داخلی، به کشورهای دیگر نیز صادر شود.

یکی از این کالاها که در مدل و توان‌های مختلف در بازار و در هر خانه‌ای پیدا می شود کولر آبی است.بحث راندمان این‌گونه کولرها همیشه مطرح بوده و تولیدکنندگان مختلف در تلاش‌اند تا به طریق علمی و حساب شده راندمان این مدل از کولرها را بالا ببرند.

یک شرکت دانش بنیان توانسته با تولید کولرآبی هوشمند بدنه پلیمری و راندمان بالای ۸۷ درصد را طراحی و به تولید انبوده برساند.

به گفته علیرضا پورگمرکی مدیرعامل این شرکت، در این مدل، تکنولوژی جدید و راندمان بسیار بالا و کاهش مصرف برق و آب در آن لحاظ شده است به طوری که کاهش بالای ۵۰ درصد مصرف برق و ۲۰ درصد مصرف آب را درپی داشته است.

پورگمرکی ادامه داد: بدنه این مدل از پلیمر مقاوم ساخته شده و اتصال مستقیم الکتروموتور به پروانه، بدون نیاز به تسمه باعث شده ارتعاش و صداهای زائد گرفته شود که یکی دیگر از مزیت‌های این کولر است.

وی ادامه داد: از دیگر مزیت‌های این کولر که پورگمرکی به آن اشاره کرد می توان به قابلیت برنامه‌ریزی برای خاموش شدن خودکار، قابلیت نمایش میزان افزایش سرعت موتور، قابلیت نمایش دمای محیط و دمای پیش فرض، اشاره کرد.

پورگمرکی ادامه داد: در طرح این کولر از نسل جدید موتورهای BLDC استفاده شده است. مقدار سرعت، وضعیت پمپ آب، مقدار آب مخزن، وضعیت شیر تخلیه آب، دمای محیط، دمای تنظیم شده و تایمر خواب قابل نمایش است.

وی گفت: این محصول دانش بنیان به کشورهای افغانستان و عراق صادر شده است و حدودا ۸۰۰ هزار دلار ارز عائد کشور کرده است.

وی درباره میزان اشتغالزایی که در تولید این محصول شده است گفت: در روند تولید این محصول ۵۰ نفر مستقیم و ۳۰ نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار شده‌اند.