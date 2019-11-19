تصویب اساسنامه شورای فناوری/ تمدید ریاست «نجار» بر مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اساس‌نامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است، به تصویب رسید.

هدف از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تعیین خط مشی های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه‌ بخش‌های مختلف در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

تصویب اهداف و خط مشی های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات براساس سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تصویب خط مشی ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الکترونیک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی از جمله وظایف این شورا است.

تمدید ریاست سازمان مدیریت بحران کشور

با تصویب دولت، اسماعیل نجار برای مدت پنج سال به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور منصوب شد.

گفتنی است، براساس قانون مدیریت بحران کشور، رئیس سازمان مورد اشاره به پیشنهاد وزیر کشور از میان افراد با تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران، برای یک دوره پنج ساله با تصویب هیئت وزیران و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تصمیم‌گیری درخصوص طرح مدیریت تعارض منافع

با توجه به تصویب لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در دولت، با طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص مدیریت تعارض منافع مخالفت شد.

همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نماینده دولت به مجلس تعیین شد.