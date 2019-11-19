دانشمندان کشورهای اسلامی سرمایه اجتماعی بزرگی در فناوری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید عاملی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه الفرات کشور سوریه، به جایگاه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی با عضویت رؤسای سه قوه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و سایر اعضای حقوقی و حقیقی دیگر تشکیل شده و وظیفه آن سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری و فرهنگ کشور است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین دستوری که امام خمینی(ره) مطرح کردند، تشکیل شورای انقلاب بود و ۳۶ سال پیش در سال ۱۳۶۳ در زمانی که حضرت آیت الله خامنه‌ای ریاست جمهوری را برعهده داشتند، دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط امام خمینی (ره) صادر شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش اساسی در علم و فناوری کشور داشته است

عاملی ادامه داد:‌ در سال‌های گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش اساسی در علم و فناوری کشور داشته است و بسیاری از سازمان‌هایی که بعد از انقلاب برای توسعه علم و فناوری تشکیل شد مثل جهاد دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تشکیل بسیاری از دانشگاه‌های کشور همگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.

وی افزود: طی سال‌هایی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است، یکی از شخصیت‌های محوری که دائماً از رشد علم و فناوری دفاع کرده و گفته است که تا عمر دارم از علم و فناوری دفاع خواهم کرد، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بوده‌اند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران یادآور شد: ‌در این سال‌ها ایران رشد بسیار مؤثری را در حوزه علم و فناوری داشته است که اگر به آمارها نیز مراجعه کنید، این رشد را شاهد خواهید بود، چنانکه بر اساس اطلاعات و آمار پایگاه وب آو ساینس و اسکوپوس، ‌ایران به لحاظ رشد علمی رتبه چهارم علم و فناوری جهان را دارد.

وی افزود: بر اساس آمار وب آو ساینس رتبه ایران در تولید علم در سال ۲۰۱۸ رتبه هجدهم جهان بوده است و در علوم جدید مانند دانش نانو، ‌ جمهوری اسلامی ایران در تولید مقالات علمی رتبه چهارم جهان را به دست آورده است.

۳۷ دانشگاه ایران جزو دانشگاه‌های برتر جهان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقایسه وضعیت علم و فناوری کشور در قبل و بعد از وقوع انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد:‌ در قبل از پیروزی انقلاب هیچ یک از دانشگاه‌های ایران جزو دانشگاه‌های برتر نبوده‌اند، در حالی‌که امروز ۳۷ دانشگاه ایران جزو دانشگاه‌های برتر جهان هستند.

وی با اشاره به سابقه تحریم‌های ظالمانه آمریکا نسبت به مردم عراق در حوزه دارویی، گفت: در عراق یکی از دوره‌های تحریمی دوره تحریم دارو بود که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰۰ هزار کودک شد و وقتی آمار مذکور به اطلاع وزیر خارجه وقت آمریکا "آلبرایت" داده شد، وی بسیار خونسرد گفت که ما این مسئله را در برنامه دیده بودیم و متأسف هستیم.

دانشمندان کشورهای اسلامی سرمایه اجتماعی بزرگی در علم و فناوری هستند

عاملی با اشاره به اینکه با هوشیاری رهبر حکیم جمهوری اسلامی ایران و مسئولین اجرائی کشور، خوشبختانه امروزه در جمهوری اسلامی ایران ۹۷ درصد نیاز دارویی در داخل کشور تولید می‌شود، خاطرنشان کرد:‌ دانشگاه‌ها و دانشمندان کشورهای اسلامی سرمایه اجتماعی بزرگی در علم و فناوری هستند که می‌توانند با همکاری یکدیگر بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تصویرسازی رسانه‌ای غلط از اسلام، تأکید کرد:‌ متأسفانه دسیسه‌های بسیاری وجود دارد که دائماً موجب بدفهمی میان کشورهای جهان اسلام می‌شود و همین موضوع؛ رابطه پایدار میان ایران و سوریه، ایران و یمن، ایران و عراق و ... را نشانه گرفته است.

۵۰ درصد بودجه تحقیق و توسعه آمریکا مربوط به صنایع نظامی است

وی افزود: آمریکا یکی از بزرگترین شریکان صنایع نظامی در جهان و کشوری است که در ۸۰۰ نقطه جهان پایگاه نظامی ایجاد کرده و از ۴۵۰ میلیارد دلاری که بودجه تحقیق و توسعه آمریکا است، ۵۰ درصد آن مربوط به صنایع نظامی است.

عاملی ادامه داد: با این میزان تمرکز بر صنایع نظامی در آمریکا این کشور اگر بخواهد صرفاً به کسب و کار نظامی خود کمک کند، قاعدتاً باید فضای هراس از دیگری را در جهان توسعه دهد و حتی باید به سمت تشدید جنگ در جهان باشد.

وی افزود:‌ متأسفانه امروز هم باز به اسلام هراسی می‌پردازند و با سوریه هراسی، لبنان هراسی و یا ایران هراسی، دیگری هراسی را در جهان گسترده می کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جانفشانی‌های مدافعان حرم در کشور سوریه گفت: ما شهدای زیادی را از بهترین فرزندان این سرزمین در سوریه داشتیم که در واقع شهدای دفاع از حریم اسلامی بوده‌اند و البته تلاش‌ها برای خدا بوده، هست و خواهد بود.

تأکید بر شکل‌گیری شبکه علمی دانشمندان مسلمان

وی با اشاره به سابقه برگزاری جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) در بین کشورهای مسلمان گفت:‌ در آن جلسه تأکید شد که شبکه علمی دانشمندان مسلمان ظرفیت بسیار بزرگی برای تولید علم بین دانشمندان جهان اسلام خواهد بود و من اطمینان دارم که با آگاهی روشنفکران ما می‌توانیم رابطه بین جهان اسلام را تقویت کنیم.

عاملی با اشاره به تجربه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی داریم که تجربه این شورا در حوزه علم و فناوری و فرهنگ را در اختیار دوستان عزیزمان در سوریه قرار دهیم.

وی ادامه داد: سند نقشه جامع علمی کشور که سند بسیار مهم علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با ۲۲۴ برنامه اقدام بوده و یا سند مهندسی فرهنگی با ۳۰۰ برنامه اقدام و همچنین اسنادی چون سند راهبردی کشور در امور نخبگان اسناد اثرگذاری بوده‌اند که می‌توانند مورد بهره‌برداری سایر کشورهای مسلمان قرار گیرند.