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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۴۲

همزمان با هفته پژوهش محقق می شود؛

حمایت وزارت علوم از طرح های فناورانه منتهی شده به قرارداد

حمایت وزارت علوم از طرح های فناورانه منتهی شده به قرارداد

طرحها و محصولات فناورانه که در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری موفق به انعقاد قرارداد فروش و یا سرمایه گذاری بشوند تا سقف دو میلیارد از سوی وزارت علوم حمایت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوری در محـل نمایشـگاه بین المللی تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطابق شیوه نامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به منظور تسهیل در فروش و سرمایه گذاری از طرحها و محصولات فنـاورانه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری حمایت می کند.

طرحها و محصولات فناورانه و نوآورانه ای که در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری موفق به انعقاد قرارداد فروش و یا سرمایه گذاری بر اسـاس شاخص های داوری (مطابق دستورالعمل اعطای یارانه) شوند تا سقف دو میلیارد ریال (بسته به درصد اعطای یارانه)، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 

کد مطلب 4775780

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