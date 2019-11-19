حمایت وزارت علوم از طرح های فناورانه منتهی شده به قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوری در محـل نمایشـگاه بین المللی تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطابق شیوه نامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به منظور تسهیل در فروش و سرمایه گذاری از طرحها و محصولات فنـاورانه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری حمایت می کند.

طرحها و محصولات فناورانه و نوآورانه ای که در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری موفق به انعقاد قرارداد فروش و یا سرمایه گذاری بر اسـاس شاخص های داوری (مطابق دستورالعمل اعطای یارانه) شوند تا سقف دو میلیارد ریال (بسته به درصد اعطای یارانه)، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.