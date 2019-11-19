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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

رایزنی رؤسای جمهوری مصر و آلمان در برلین

رایزنی رؤسای جمهوری مصر و آلمان در برلین

رؤسای جمهوری مصر و آلمان درخصوص تحولات منطقه و جهان با یکدیگر در برلین رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در جریان سفر به برلین با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار درخصوص تقویت و توسعه همکاری میان دو کشور در تمامی زمینه ها بحث و تبادل نظر شد.

اشتاین مایر از نقش محوری قاهره در برقراری ثبات در خاورمیانه و آفریقا به ویژه در زمینه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی، تروریسم، همزیستی میان ادیان و حمایت از راه حل های مسالمت آمیز برای بحران های منطقه ای قدردانی کرد.

در این دیدار همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام طرفین به ویژه بحران های لیبی و سوریه و نیز قضیه فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین درخصوص قضیه فلسطین بر ضرورت دستیابی به راه حل عادلانه منطبق با قوانین بین المللی تاکید کردند.

کد مطلب 4775795

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