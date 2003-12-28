اولويت كاري صليب سرخ جهاني در بم، نجات افراد از زير آوار است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اتريشي كرونه نوشت كه، به دنبال حادثه زلزله شهر بم واقع دراستان كرمان موجي از كمكهاي بين المللي روانه ايران شد و دولت ايران اعلام كرد همچنان نيازمند كمكهاي بين المللي است.

اين روزنامه در ادامه افزود: اتريش نيز ساعاتي پس از انتشار خبر وقوع زلزله آمادگي خود را براي اعطاي كمكهاي نقدي و جنسي به آسيب ديدگان اين حادثه اعلام كرده است.

اين گزارش حاكي است دبيركل صليب سرخ با ابراز همدردي با آسيب ديدگان حادثه زلزله بر لزوم تداوم كمك رساني به آنها تاكيد كرد. دبيركل صليب سرخ در اين خصوص اظهار داشت : در زمان كنوني سگهاي جستجوگر نقش كليدي را بازي مي كنند زيرا پيدا كردن افرادي كه زنده در زير آوارباقي مانده اند، در الويت هاي كاري امدادگران قراردارد. بنابراين گزارش با توجه به قطع خطوط ارتباطي برق و تلفن و همچنين قطعي آب، آسيب ديدگان وامدادگران به شدت در مضيقه هستند.

روز شنبه حدود 120 نيروي امدادگر كه از اين تعداد 11 كوهنورد و 16 مامور آتش نشاني به همراه تعدادي سگ جستجوگر و تعدادي از امدادگران صليب سرخ بودند، وارد ايران شدند و از همان ساعات اوليه كار خود را آغاز كردند .



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