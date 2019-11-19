کارگاه مبل سازی در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع آتش سوزی گسترده ای دریک کارگاه تولید مصنوعات چوبی، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه شب گذشته به سرعت نیروهای عملیات ایستگاه های ۱۲۹ و ۱۲۵ و آتش نشانان شهرستان چهاردانگه بهمراه سه دستگاه تانکر آب ازایستگاههای ۳۸، ۶۲ و ۸۷، یک دستگاه خودروی حمل دستگاه تنفسی ازایستگاه ۶۲ و یک دستگاه خودروی فوماتیک(ویژه مقابله با آتش سوزی های بزرگ) از ایستگاه۱۲ را به محل حادثه واقع در شرق به غرب بزرگراه آزادگان، شهرک علی آباد قاجار اعزام کرد.

داود قلی زاده معاون منطقه ۴ عملیات سازمان آتش نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: یک کارگاه بزرگ و دوطبقه با کاربری تولید مصنوعات چوبی و مبلمان به وسعت ۶۰۰ متر مربع با سقف ایرانیت فلزی به علت نامعلومی طعمه آتش سوزی شد.

وی افزود: هنگامی که نیروهای آتش نشانی به محل حادثه رسیدند شعله های آتش از سقف این کارگاه به آسمان بلند شده بود و همچنین آتش هر آن احتمال می رفت به داخل انبار همجوار این کارگاه که حدودا ۶۰۰ متر مربع وسعت داشته و مملو از چسب و مصنوعات چرمی و... بود، سرایت کند.

وی با اعلام این که شعله های آتش ازهمه جای ساختمان این کارگاه به بیرون زبانه می کشید، تصریح کرد: با توجه به بار اشتعال بالا، آتش نشانان به سرعت عملیات خود را با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده وچندین رشته لوله آبدهی از سه نقطه آغاز کردند و همزمان با خاموش کردن شعله های آتش، اولویت عملیات را جلوگیری ازگسترش آتش سوزی و نیز سرایت نکردن آتش به سوله های همجوار قرار دادند.

معاون منطقه ۴ عملیات گفت: آتش نشانان سرانجام طی عملیاتی بزرگ و نفسگیر موفق شدند، این آتش سوزی را مهار و از گسترش آتش و سرایت آن به اطراف جلوگیری کنند

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه خوشبختانه به هیچ یک از کارگران شاغل در کارگاه و شهروندان آسیبی نرسید ولی خسارت هنگفتی به این کارگاه مبل سازی وارد شد.

قلی زاده در خصوص دلایل وقوع این حادثه ابراز داشت: کارشناسان آتش نشانی هم اکنون در حال بررسی علت بروز این آتش سوزی و نیز برآورد کردن میزان دقیق خسارات وارده هستند.