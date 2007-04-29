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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۷:۵۹

تا دقایقی دیگر و با پیام مقام معظم رهبری و با حضور رئیس جمهور؛

سومین دوره شوراها امروز آغاز به کار می‌کنند

سومین دوره شوراها امروز آغاز به کار می‌کنند

فعالیت سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، امروز 9 اردیبهشت با پیام مقام معظم رهبری و با حضور رئیس جمهور در همایش روز ملی شوراها، آغاز‌‌ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که تا دقایقی دیگر با حضور مسئولان لشکری و کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای سوم در تالار بزرگ کشور برگزار می شود، سومین دورة شوراهای اسلامی، پس از مراسم تحلیف با قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ایشان، آغاز به کار می کنند.

در"همایش روز ملی شوراها"، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور، دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور و تنی چند از مسئولان سخنرانی خواهند کرد.

کد مطلب 477597

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