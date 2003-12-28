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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۴۷

يونسكو ارگ بم را باز سازي مي كند

يونسكو ارگ بم را باز سازي مي كند

سازمان يونسكو مكاتباتي را با آقاي خاتمي رئيس جمهور انجام داده است تا با موافقت دولت ايران كار مرمت و بازسازي بناي تخريب شده ارگ بم را بر عهده بگيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) از دولت ايران خواسته است وضعيت و ميزان تخريب ارگ تاريخي بم بررسي شود تا با استفاده از باتجربه ترين كارشناسان براي بازسازي اين بناي مهم و تاريخي ، آن را بازسازي كنند.
ارگ تاريخي بم كه يكي از بناهاي گلي آجري بسيار مهم جهان است و در فهرست بناهاي مهم تاريخي سازمان ملل متحد به عنوان يك نماد جهاني توجه زيادي به آن شده است،  با قدمتي بيش از 2 هزار سال، بر اثر زلزله 6 و 3 دهم ريشتري روز جمعه به شدت آسيب ديد و به تلي از خاك تبديل شد.

کد مطلب 47760

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