يونسكو ارگ بم را باز سازي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) از دولت ايران خواسته است وضعيت و ميزان تخريب ارگ تاريخي بم بررسي شود تا با استفاده از باتجربه ترين كارشناسان براي بازسازي اين بناي مهم و تاريخي ، آن را بازسازي كنند.

ارگ تاريخي بم كه يكي از بناهاي گلي آجري بسيار مهم جهان است و در فهرست بناهاي مهم تاريخي سازمان ملل متحد به عنوان يك نماد جهاني توجه زيادي به آن شده است، با قدمتي بيش از 2 هزار سال، بر اثر زلزله 6 و 3 دهم ريشتري روز جمعه به شدت آسيب ديد و به تلي از خاك تبديل شد.