ارائه کپسول آتش نشانی به مساجد و مدارس مناطق 22 گانه تهران

مهندس محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون به تعدادی از این اماکن، کپسول های آتش نشانی داده شده و در این طرح نیز بقیه اماکن این کپسول ها را دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه دوره دوم طرح جهادی با هدف نگهداری صورت می گیرد و تغییراتی نیز در این دوره در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در دوره جدید که از 15 اردیبهشت ماه آغاز می شود، مدت زمان هر مرحله از یک هفته به 2 هفته افزایش خواهد یافت.

صادقیان افزود: برخلاف دوره قبلی طرح جهادی که هر مرحله در یک منطقه اجرا می شد، در دوره جدید طرح جهادی بهاره در هر مرحله برای 2 منطقه به صورت همزمان اجرا می شود.

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران تصریح کرد: مرحله اول دوره جدید طرح جهادی از مناطق 17 و 19 به عنوان مناطق دارای اولویت آغاز می شود و پس از آن در 20 منطقه و در 10 مرحله دیگر اجرا خواهد شد.

وی گفت: تکمیل سیستم نظافت و پاکیزه سازی، زیبا سازی، رفع نقاط حساس آبگیر، توجه به مسائل مربوط به فضای سبز، پارکها و ساماندهی، بازیافت، تفکیک از مبدا و آموزش شهروندی در مورد تفکیک از مبدا، آموزش پیشگیری از حوادث مربوط به آتش نشانی از جمله مواردی است که در این طرح اجرا می شود.