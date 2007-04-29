  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۰۷

در دوره جدید طرح جهادی بهاره صورت می گیرد؛

ارائه کپسول آتش نشانی به مساجد و مدارس مناطق 22 گانه تهران

ارائه کپسول آتش نشانی به مساجد و مدارس مناطق 22 گانه تهران

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: با اجرای دوره جدید طرح جهادی، مساجد، مدارس و اماکن عمومی مورد بازدید قرار گرفته و ضمن ارائه آموزش های لازم در زمینه پیشگیری از حوادث، به این اماکن کپسول آتش نشانی داده می شود.

مهندس محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون به تعدادی از این اماکن، کپسول های آتش نشانی داده شده و در این طرح نیز بقیه اماکن این کپسول ها را دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه دوره دوم طرح جهادی با هدف نگهداری صورت می گیرد و تغییراتی نیز در این دوره در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در دوره جدید که  از 15 اردیبهشت ماه آغاز می شود، مدت زمان هر مرحله از یک هفته به 2 هفته افزایش خواهد یافت.

صادقیان افزود: برخلاف دوره قبلی طرح جهادی که هر مرحله در یک منطقه اجرا می شد، در دوره جدید طرح جهادی بهاره در هر مرحله برای 2 منطقه به صورت همزمان اجرا می شود.

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران تصریح کرد: مرحله اول دوره جدید طرح جهادی از مناطق 17 و 19 به عنوان مناطق دارای اولویت آغاز می شود و پس از آن در 20 منطقه و در 10 مرحله دیگر اجرا خواهد شد.

وی گفت: تکمیل سیستم نظافت و پاکیزه سازی، زیبا سازی، رفع نقاط حساس آبگیر، توجه به مسائل مربوط به  فضای سبز، پارکها و ساماندهی، بازیافت، تفکیک از مبدا و آموزش شهروندی در مورد تفکیک از مبدا، آموزش پیشگیری از حوادث مربوط به آتش نشانی از جمله مواردی است که در این طرح اجرا می شود.

کد مطلب 477622

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها