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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۵۲

رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي ادعا كرد

اسراييل هر روز با 15 مورد عمليات انتحاري (شهادت طلبانه ) مواجه است

رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم اشغالگر اسراييل از وقوع روزانه 15 مورد عمليات شهادت طلبانه از سوي فلسطيني ها خبر داد و تصريح كرد كه مردم اسراييل از بخش اعظم اين عمليات ها باخبر نمي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي ، موشه  يعالون رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي همچنين ادعا كرد  مردم اسراييل از بخش اعظم اين عمليات با خبر نمي شوند ، زيرا ارتش و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي آنها را خنثي مي كنند.
يعالون مشكلات كنوني صهيونيستها را به رهبري فلسطيني ها و بخصوص عرفات نسبت داد.

کد مطلب 47763

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