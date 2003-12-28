اسراييل هر روز با 15 مورد عمليات انتحاري (شهادت طلبانه ) مواجه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي ، موشه يعالون رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي همچنين ادعا كرد مردم اسراييل از بخش اعظم اين عمليات با خبر نمي شوند ، زيرا ارتش و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي آنها را خنثي مي كنند.

يعالون مشكلات كنوني صهيونيستها را به رهبري فلسطيني ها و بخصوص عرفات نسبت داد.