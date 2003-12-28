به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي ، موشه يعالون رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي همچنين ادعا كرد مردم اسراييل از بخش اعظم اين عمليات با خبر نمي شوند ، زيرا ارتش و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي آنها را خنثي مي كنند.
يعالون مشكلات كنوني صهيونيستها را به رهبري فلسطيني ها و بخصوص عرفات نسبت داد.
رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي ادعا كرد
اسراييل هر روز با 15 مورد عمليات انتحاري (شهادت طلبانه ) مواجه است
رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم اشغالگر اسراييل از وقوع روزانه 15 مورد عمليات شهادت طلبانه از سوي فلسطيني ها خبر داد و تصريح كرد كه مردم اسراييل از بخش اعظم اين عمليات ها باخبر نمي شوند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي ، موشه يعالون رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي همچنين ادعا كرد مردم اسراييل از بخش اعظم اين عمليات با خبر نمي شوند ، زيرا ارتش و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي آنها را خنثي مي كنند.
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