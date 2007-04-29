۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷

/ فناوری اطلاعات /

ارائه نسخه جدید بلک بری با قابلیت استفاده جهانی

شرکت Motion با همکاری Verizon Wireless به تازگی نسخه جدید BlackBerry 8830 را برای استفاده جهانی عرضه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نسخه به روز شده تلفن همراه "بلاک بری" از قابلیت اتصال به اینترنت برخوردار است. این تلفن همراه هوشمند از یک چیپ دوگانه، سازگار با شبکه Gsm و Cdma که بیشتر در منطقه آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می گیرد، سازگار شده است. از ویژگی های بارز این تلفن همراه، قابلیت استفاده آن در تمام نقاط دنیا است.

اپرانور تلفن همراه آمریکا که توسط "گروه وودافن " و Verizon Communications کنترل می شود، پیش بینی کرده است که با عرضه این تلفن همراه بتواند بر تعداد کاربران خود بویژه کاربرانی که به دلایل شغلی اغلب به خارج سفر می کنند، بیفزاید.

بر اساس گزارش پایگاه خبری پورتل، این ابزار که کمتر از 300 دلار قیمت خواهد داشت، قرار است از 14 می بصورت آنلاین و از 28 می در بازار به فروش برسد.

BlackBerry 8830 با عملکرد دوگانه و در دو رنگ نقره ای و سیاه عرضه می شود. از دیگر قابلیت های این ابزار می توان به پخش کننده چند رسانه ای، حافظه قابل ارتقا و دوربین اشاره کرد.

