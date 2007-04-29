دستیابی به انرژی هسته ای حق ایران است / آمریکا و انگلیس معاهده NPT را نقض می کنند

" تونی بن" از نمایندگان سابق حزب کارگر انگلیس در پارلمان این کشور در پاسخ به سوال خبرنگار " مهر" مبنی بر اینکه آیا داشتن انرژی هسته ای حق ایران نیست، گفت:" هر کشوری حق دارد تا انرژی هسته ای را توسعه دهد."

وی که تا قبل از بازنشستگی از نمایندگی در مجلس عوام انگلیس در دهه 1970 میلادی چند پست وزارت را در دولتهای وقت کشورش با حاکمیت حزب کارگر اشغال و مهره ای مهم در مسائل انرژی و برنامه های هسته ای بود ، افزود:" آمریکا تلاش می کند تا از این مسئله به عنوان بهانه ای برای حمله به ایران استفاده کند."

اسرائیل ان پی تی ( معاده منع گسترش سلاحهای هسته ای) را امضا نکرده و همچنان از همه انتقادها درباره برنامه و ذخائر نظامی خود فرار می کند.

بن درباره استانداردهای دوگانه غرب در برابر برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و سلاحهای هسته ای رژیم اسرائیل که در واقع تهدیدی برای خاورمیانه است، گفت:" اسرائیل ان پی تی ( معاده منع گسترش سلاحهای هسته ای) را امضا نکرده و همچنان از همه انتقادها درباره برنامه و ذخایر نظامی خود فرار می کند."

وی تصریح کرد:" انگلیس و آمریکا هر دو با توسعه سلاحهای هسته ای خود و استفاده از اورانیوم تهی شده در جنگ و تهدید برای استفاده از این سلاحها علیه کشورهای غیر هسته ای ، این معاهده را نقض می کنند."

" انگلیس و آمریکا باید نیروهای خود را از عراق و افغانستان خارج کنند و بر اسرائیل فشار وارد کنند تا از سرزمینهای اشغالی به عنوان اساسی برای یک راه حل پایدار که عدالت را به فلسطینیها اعطا می کند، عقب نشینی کند."

نماینده سابق پارلمان انگلیس خاطر نشان کرد:" کسانی که خواهان صلح در خاورمیانه و جهان هستند؛ باید به منشور سازمان ملل متحد بپیوندند و مسائل حل نشده را از طریق دیپلماسی و نه جنگ حل کنند."

بن در پایان اظهار داشت:" انگلیس و آمریکا باید نیروهای خود را از عراق و افغانستان خارج کنند و بر اسرائیل فشار وارد کنند تا از سرزمینهای اشغالی به عنوان اساسی برای یک راه حل پایدار و عادلانه عقب نشینی کند."