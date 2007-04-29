احداث شهرک صنعتی با هدف ساماندهی مشاغل مزاحم پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد نصری اظهار داشت: شهرک تالاب بهرام در جاده ورامین احداث خواهد شد تا مشاغل و صنایع مزاحم و آلاینده از شهر تهران خارج شود و به این شهرک انتقال یابد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران افزود: این شهرک ظرفیت استقرار یک هزار و 200 شغل مزاحم را دارد که برای رسته های شغلی مختلفی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده شهرری به شهرک تالاب بهرام در اولویت قرار دارد و پس از آن برخی از مشاغل مزاحم شهر تهران به این مکان منتقل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تاکید کرد: تمامی مشاغل و صنایعی که آلودگی هوا، آلودگی صوتی و زیست محیطی به دنبال دارند و یا حضورشان در شهر مشکلات و خسارات زیادی را به در پی دارد باید از شهر تهران خارج شوند.

نصری ضمن بیان آنکه انتقال تمامی صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از محدوده شهری، کار بسیار سخت و زمان بری است، اظهار داشت: برای انتقال مشاغل و صنایع مزاحم و آلاینده ابتدا باید تعداد زیادی شهرک صنعتی در مکانها مناسب ساخته شود که این کار مدتی است آغاز شده و تا کنون 5 شهرک با هدف ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ساخته شده است.