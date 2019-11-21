به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر و در دیداری دشوار مقابل نساجی به میدان می‌رود. گرچه آبی پوشان برای این بازی محروم ندارند و استراماچونی به جز مصدومان می‌تواند از سایر داشته‌هایش استفاده کند، اما بیمی که آبی‌ها دارند، خطر محرومیتی است که شیخ دیاباته، مهاجم گلزن و گلساز این تیم را تهدید می‌کند.

دیاباته مهاجمی که هم اکنون با ۴ گل و یک پاس گل یکی از خطرناک ترین مهاجمان لیگ و استقلال است، سه اخطاره است و چنانچه مقابل نساجی هم اخطار بگیرد، دیدار حساس هفته دوازدهم مقابل سپاهان را از دست خواهد داد. دیداری که نتیجه آن شاید در تعیین قهرمان در پایان فصل هم تاثیرگذار باشد.

استقلالی‌ها که از حساسیت بالای دیدار هفته دوازدهم خود مقابل سپاهان آگاهی دارند، سعی کردند دیاباته را کاملا توجیه کرده و از او بخواهند تا آرامش خود را در قائمشهر حفظ نماید تا امکان استفاده از او در هفته دوازدهم نیز وجود داشته باشد.

در صورتی که این بازیکن اخطار بگیرد و محروم شود، امیر قلعه نویی و شاگردانش خوشحال ترین افراد لیگ در هفته دوازدهم خواهند بود.

آبی پوشان از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۴ آذر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف نساجی می‌روند.