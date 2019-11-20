قضیه فلسطین باید از طریق قوانین بین الملل حل و فصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای بحرینی خود در مسکو اظهار داشت: قضیه فلسطین و اسرائیل باید بر اساس قوانین بین الملل و از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل شود.

«خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین نیز گفت: ما خواهان جنگ در منطقه نیستیم و از ایران نیز می خواهیم که این موضوع را مد نظر قرار دهد.

وی گفت: شهرک های اسرائیلی غیر قانونی است و موضع ما در این باره تغییر نکرده است.

وزیر خارجه بحرین افزود: دیدگاه های نزدیک با روسیه درباره اوضاع منطقه داریم و از موضع روسیه درباره سوریه قدردانی می کنیم.

لاوروف نیز خاطرنشان کرد که روسیه برای به جریان انداختن طرح خود درخصوص خلیج فارس، اقدامات مطلوبی را انجام می دهد.

وی همچنین از مواضع اخیر آمریکا مبنی بر حمایت از شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد.