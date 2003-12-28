پيشكسوتان استقلال و پرسپوليس روز جمعه به ميدان بروند

ابراهيم آشتياني سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس درگفت وگو با خبرنگار" مهر" با عرض تسليت به خانواده هاي بازماندگان فاجعه زلزله بم گفت: باشگاه پرسپوليس ازهيچ تلاشي براي كمك به هموطنان زلزله زده دريغ نخواهد كرد ودراين راستا تلاش خواهد كرد تا حد امكان به بازماندگان اين حادثه تلخ كمك كند.

آشتياني درادامه افزود: من ازطرف كانون پيشكسوتان باشگاه پرسپوليس اعلام آمادگي مي كنم تا درصورت موافقت فدراسيون فوتبال دوتيم پيشكسوتان استقلال وپرسپوليس روزجمعه قبل ازديدارمنتخب اين دوتيم با تيم ملي اميد كشورمان به ميدان بروند.

سرپرست وبازيكن قديمي پرسپوليس درپايان خاطرنشان كرد: اميدوارم كه فدراسيون فوتبال بااين پيشنهاد موافقت كند تا پيشكسوتان استقلال وپرسپوليس هم بتوانند تماشاگراني را به ورزشگاه آزادي تهران بكشانند وعوايد حاصل ازبليط فروشي اين دوديداربه هموطنان زلزله زده تعلق گيرد.