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۴ آذر ۱۳۹۸، ۸:۳۳

واعظی در گفتگو با مهر:

سخنان نیم‌ ساعته رئیس‌جمهور درباره بنزین کافی بود

سخنان نیم‌ ساعته رئیس‌جمهور درباره بنزین کافی بود

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور روز یکشنبه (۲۶ آبان) در جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم سخن گفت و ما فکر کردیم کافی است.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا رئیس‌جمهور قصد ندارد همانند زمانی که سند برجام امضا شد از طریق گفتگوی زنده تلویزیونی در مورد طرح اصلاح قیمت سوخت با مردم صحبت کند؟ اظهار کرد: ما فکر کردیم صحبت‌های روز یکشنبه (۲۶ آبان ماه) رئیس‌جمهور کافی است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم فقط هم راجع به همین موضوع (افزایش قیمت بنزین) صحبت کرده است، گفت: خوشبختانه صدا و سیما سه بار و به طور کامل این صحبت‌ها را پخش کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور در زمان انعقاد تفاهمنامه برجام به صورت ویژه و در یک نطق زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت و آیا در رابطه با موضوع بنزین این مساله تکرار نخواهد شد؟ گفت: شما گفتید مثل برجام، برجام هم همینطور بود. برجام را یک طرفه با مردم صحبت کرد، در ارتباط با این موضوع (بنزین) هم یک طرفه توضیح دادند.

کد مطلب 4777104
طیبه بیات

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    نظرات

    • کارن IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
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      واعظی کلاً خسته اس
    • علي IR ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
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      خنده دار است ! رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت نيم ساعت با مردم سخن ميگويد ! آن هم بعد از به هم ريختن كشور . خدا هدايتتان كند .
    • پیاده شده IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
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      برای موضوعاتی که تاثیری در زندگی مردم ندارد این همه وقت می گذارند ولی برای مثله مهم بنزین نیم ساعت؟واقعا دولت و حاکمیت به نظر مردم چقدر هم اهمیت دادند ومردم صرفا برای رای دادن و تایید کردن دولت خوبند

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