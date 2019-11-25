محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا رئیس‌جمهور قصد ندارد همانند زمانی که سند برجام امضا شد از طریق گفتگوی زنده تلویزیونی در مورد طرح اصلاح قیمت سوخت با مردم صحبت کند؟ اظهار کرد: ما فکر کردیم صحبت‌های روز یکشنبه (۲۶ آبان ماه) رئیس‌جمهور کافی است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم فقط هم راجع به همین موضوع (افزایش قیمت بنزین) صحبت کرده است، گفت: خوشبختانه صدا و سیما سه بار و به طور کامل این صحبت‌ها را پخش کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور در زمان انعقاد تفاهمنامه برجام به صورت ویژه و در یک نطق زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت و آیا در رابطه با موضوع بنزین این مساله تکرار نخواهد شد؟ گفت: شما گفتید مثل برجام، برجام هم همینطور بود. برجام را یک طرفه با مردم صحبت کرد، در ارتباط با این موضوع (بنزین) هم یک طرفه توضیح دادند.