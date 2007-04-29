ابتکار جراح ایرانی در استفاده از الکترودهای مغزی برای درمان افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر، تحریک الکتریکی بخش های خاصی از مغز با استفاده از الکترودهای کاشته شده در مغز می تواند کمک قابل توجهی به بیماران افسرده کند.

این یافته ها که در دو مطالعه اخیر صورت گرفته منتشر شده اند نشان می دهند که تحریک عمیق مغزی که تا کنون به آن به عنوان شیوه ای کاربردی در جراحی ها و درمان پارکینسون نگاه می شده است، می تواند گزینه ای برای درمان افسردگی در افسرده ها باشند.

دکتر علی رضایی از جراحان اعصاب برجسته آمریکا در کلیولند اوهایو گفت: این تکنیک جدید درمان امیدوار کننده ای محسوب می شود و می توان برای درمان افسردگی رام نشدنی پزشکی روی آن حساب کرد.

دکتر رضایی که در یکی از دو مطالعه اخیر حضور داشته نسبت به این تکنیک جدید و تاثیرگذاری آن امیدوار است.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، با این حال پزشکان و جراحانی که در این مطالعات حضور داشته اند، هشدار می دهند که هنوز باید بررسی های کلینیکی بیشتری با هدف شناخت اثرات کوتاه مدت و بلند مدت این تکنیک جدید صورت گیرد.

در حال حاضر تحریک مغزی به شیوه درمانی همه گیری برای مقابله با پارکینسون و سایر اختلالات حرکتی تبدیل شده است.

پس از موفقیت دانشمندان در استفاده از این تکنیک در مقابله با پارکینسون بوده که اکنون ایده درمان افسردگی و صرع با استفاده از این روش به فکر آنها خطور کرده است.

در مطالعه ای دیگر محققان در دانشگاه بن آلمان بخشی از مغز را که معمولا بخش لذت مغز نامیده می شود مورد هدف قرار دادند.

این منطقه که بخش مرکزی از سیستم پاداش دهی مغز است، به نکات لذت آوری نظیر غذا خوردن پاسخ می دهد.

توماس شالفر محقق اصلی این مطالعه گفت: یکی از عوامل شکل گیری افسردگی عدم کارکرد مغز در این بخش ( بخش لذت مغز ) است و برای درمان این اختلال می توان روی این بخش کار کرد.