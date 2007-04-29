رقابت پسران شطرنجباز در مسابقات قهرمانی کشور / نتایج رده سنی زیر 16 و 18 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمان کشوری شطرنج پسران در رده سنی 16 و 18 سال به میزبانی خراسان رضوی درحال پیگیری است که در دور چهارم نتایج زیر بدست آمد.

در پایان دور چهارم در رده سنی زیر 16 سال پوریا درینی ( کرمان ) ، محسن مصدق پور (خراسان رضوی )، امیر عظمتی ( تهران ) ، سینا صالحیان ( خراسان رضوی ) و در رده سنی زیر 18 سال محمد حسین شمسی ( مرکزی ) و آرش عبدالله زاده ( تهران ) 4 امتیازی هستند.

این مسابقات از 6 اردیبهشت ماه در مشهد آغاز شده و شرکت کنندگان طی 9 دور به روش سوئیسی با هم رقابت می کنند.