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۳۰ آبان ۱۳۹۸، ۹:۴۰

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

افزایش ۳۲درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان مرکزی طی ۷ ماه اخیر

افزایش ۳۲درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان مرکزی طی ۷ ماه اخیر

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در هفت ماه نخست سال جاری با افزایش ۳۲ درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان مرکزی مواجه بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در ارتباط با بحث اجرای ماده ۵۶ برای اموال مکشوفه قاچاق با مشکل مواجه هستیم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان این که دو شهرستان دلیجان و ساوه معابر ورودی استان مرکزی هستند، ادامه داد: علی رغم وجود ایستگاه های ایست و بازرسی در شهرستان دلیجان در بحث اموال مکشوفه قاچاق مشکل وجود دارد و در اراک نیز همین وضعیت حاکم است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمرکز نیروی انتظامی توقیف خودروهای سبک قاچاق بر است که در این راستا اقدامات خوبی انجام شده، اما فضای لازم برای استقرار این خودروهای توقیفی وجود ندارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۳۲ درصد افزایش کشفیات کالای قاچاق را در استان مرکزی شاهد بودیم.

مفخمی افزود: در طی دو ماه اخیر بالغ بر ۱۶۵ درصد افزایش میزان کشفیات کالای قاچاق در استان ثبت شده و تعداد خودروهای قاچاق کشف شده نیز بیش از ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

کد مطلب 4777419

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