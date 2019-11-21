مجله مهر: احتمالا شما هم وقتی از شهری با آبراههایی در میان کوچههایش صحبت میشود به یاد ونیز در ایتالیا میافتید، اما در شرق جهان و در کشور ژاپن، شهری به نام شیمابارا کانالهایی پر از آب دارد که بعد از یک فاجعه عظیم به وجود آمده است.
در سال ۱۷۹۲ زلزله و سونامی عظیمی شهر را در هم میشکند و در نتیجه آن ۱۵ هزار نفر جان خود را از دست میدهند. اما بعد از این فاجعه طبیعی و مرگآور کسی تصور نمیکرد چشمههای آب شیرین در میان شهر به راه بیفتد!
حالا شیمابارا به شهر آب معروف است و آب تمیز در آبراهها و کانالهای واقع در شهر جاریست.
اما اتفاق جالب این است که مقامات شهر تصمیم گرفتند برای زیباتر کردن این آبراهها، در میان آنها ماهی بیندازند! حالا تعداد زیادی ماهی کپور در این آب راهها زندگی میکنند. با اینکه مقامات از مردم خواستهاند به ماهیها غذا ندهند، اما یکی از سرگرمیهای افرادی که به تماشای آبراه میایستند، غذا دادن به ماهیهاست!
این شهر حالا به مقصدی برای گردشگران تبدیل شده و افراد زیادی برای تماشای ماهیهای کپوری که گاه تا ۷۰ سانتیمتر طول دارند به این مکان میآیند.
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