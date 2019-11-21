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۳۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۴۳

مسئول بسیج کارمندی سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه:

برپایی میز خدمت در مصلی های نماز جمعه کرمانشاه توسط بسیج کارمندی

برپایی میز خدمت در مصلی های نماز جمعه کرمانشاه توسط بسیج کارمندی

کرمانشاه _مسئول بسیج کارمندی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برپایی میز خدمت در مصلی های نماز جمعه این استان توسط بسیج کارمندی خبر داد.

سرهنگ برزو شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسیج کارمندی سپاه به مناسبت چهلمین سال تشکیل بسیج با همکاری حوزه ها و پایگاه های کارمندی برگزاری میزهای خدمت جهادی در حاشیه شهرها، روستاها و مناطق کم برخوردار با اولویت مدیران خدمات رسان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این راستا میز خدمت با حضور 12 مدیرکل ادارات خدمات رسان استان در محل مصلی نماز جمعه کرمانشاه و همچنین در سطح شهرستان ها نیز همین برنامه در روز جمعه اجرا خواهد شد.

مسئول بسیج کارمندی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه برگزاری مسابقات فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی ، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا ، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری مجمع عالی بسیج کارمندی و کارگری، برگزاری یادواره شهدای کارگری و کارمندی را از دیگر برنامه های هفته بسیج اعلام کرد.

سرهنگ شریفی هچنین از برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نشست های روشنگری و بصیرت افزایی، تجلیل از خادمینی که در برگزاری میزهای خدمت بیشترین رضایتمند را کسب کردند، خبر داد.

وی با بیان اینکه بسیجیان در عضویت های فعال ، عادی و کادر عضویت دارند، افزود: 90 درصد از بسیجیان جامعه هدف عضو بسیج کارمندی و 50 درصد نیز عضو بسیج کارگری هستند.

مسئول بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه عنوان کرد: برگزاری میزهای خدمت جهادی به مناسبت های مختلف از جمله دهه فجر ، برگزاری هیات اندیشه ورز کارمندی و کارگری ، برگزاری جشنواره نخبگان کارگری در دهه فجر از شاخص ترین برنامه های بسیج کارمندی و کارگری تا پایان سال جاری است.

سرهنگ شریفی از اجرای طرح ایران یار با همکاری بسیج دانش آموزی، هنرمندان و رسانه خبر داد و  گفت: این طرح از هفته بسیج سال گذشته با هدف آشنایی همه اقشار بسیجی جامعه به ویژه دانش آموزان با ظرفیتهای کارخانه جات ابلاغ شد که طی آن از صنایع تولیدی ، غذایی و کارخانه جات بازدید و کیفیت تولید کالاها و محصولات داخلی مشاهده می شود.

وی افزود: همچنین طرح شیفت ایثار در کار خانهجات با حضور کارگران بسیجی با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و ایثارگری به صورت انجام مجانی کارهای عمرانی و خدماتی کارخانه جات برگزار می شود.

مسئول بسیج کارمندی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزا ر ی جلساتهیئت اندیشه ورز با موضوع رونق تولید و کیفیت کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: این طرح سبب افزایش اشتغال پایدار وآشنایی دانش آموزان ، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم با کیفیت کالای ایرانی می شود.

سرهنگ شریفی خاطرنشان کرد: در جلسات هیئت اندیشه ورز با استفاده از ظرفیت مدیران مرتبط با صنعت استان ، مشکلات و معایب واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی و در همین راستا در ستاد تسهیل استانداری و خانه صنعت نیز مشکلات واحدهای صنعتی بررسی در نتیجه با مطالبه گری بسیج کارگری درصدی از مشکلات کارخانه جات با این هم افزایی و اخوت حل می شود.

کد مطلب 4777525

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