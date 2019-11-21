برپایی میز خدمت در مصلی های نماز جمعه کرمانشاه توسط بسیج کارمندی

سرهنگ برزو شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسیج کارمندی سپاه به مناسبت چهلمین سال تشکیل بسیج با همکاری حوزه ها و پایگاه های کارمندی برگزاری میزهای خدمت جهادی در حاشیه شهرها، روستاها و مناطق کم برخوردار با اولویت مدیران خدمات رسان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این راستا میز خدمت با حضور 12 مدیرکل ادارات خدمات رسان استان در محل مصلی نماز جمعه کرمانشاه و همچنین در سطح شهرستان ها نیز همین برنامه در روز جمعه اجرا خواهد شد.

مسئول بسیج کارمندی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه برگزاری مسابقات فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی ، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا ، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری مجمع عالی بسیج کارمندی و کارگری، برگزاری یادواره شهدای کارگری و کارمندی را از دیگر برنامه های هفته بسیج اعلام کرد.

سرهنگ شریفی هچنین از برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نشست های روشنگری و بصیرت افزایی، تجلیل از خادمینی که در برگزاری میزهای خدمت بیشترین رضایتمند را کسب کردند، خبر داد.

وی با بیان اینکه بسیجیان در عضویت های فعال ، عادی و کادر عضویت دارند، افزود: 90 درصد از بسیجیان جامعه هدف عضو بسیج کارمندی و 50 درصد نیز عضو بسیج کارگری هستند.

مسئول بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه عنوان کرد: برگزاری میزهای خدمت جهادی به مناسبت های مختلف از جمله دهه فجر ، برگزاری هیات اندیشه ورز کارمندی و کارگری ، برگزاری جشنواره نخبگان کارگری در دهه فجر از شاخص ترین برنامه های بسیج کارمندی و کارگری تا پایان سال جاری است.

سرهنگ شریفی از اجرای طرح ایران یار با همکاری بسیج دانش آموزی، هنرمندان و رسانه خبر داد و گفت: این طرح از هفته بسیج سال گذشته با هدف آشنایی همه اقشار بسیجی جامعه به ویژه دانش آموزان با ظرفیتهای کارخانه جات ابلاغ شد که طی آن از صنایع تولیدی ، غذایی و کارخانه جات بازدید و کیفیت تولید کالاها و محصولات داخلی مشاهده می شود.

وی افزود: همچنین طرح شیفت ایثار در کار خانهجات با حضور کارگران بسیجی با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و ایثارگری به صورت انجام مجانی کارهای عمرانی و خدماتی کارخانه جات برگزار می شود.

مسئول بسیج کارمندی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزا ر ی جلساتهیئت اندیشه ورز با موضوع رونق تولید و کیفیت کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: این طرح سبب افزایش اشتغال پایدار وآشنایی دانش آموزان ، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم با کیفیت کالای ایرانی می شود.

سرهنگ شریفی خاطرنشان کرد: در جلسات هیئت اندیشه ورز با استفاده از ظرفیت مدیران مرتبط با صنعت استان ، مشکلات و معایب واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی و در همین راستا در ستاد تسهیل استانداری و خانه صنعت نیز مشکلات واحدهای صنعتی بررسی در نتیجه با مطالبه گری بسیج کارگری درصدی از مشکلات کارخانه جات با این هم افزایی و اخوت حل می شود.