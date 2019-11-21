گلزار شهدای کردستان عطرافشانی و غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و طی مراسمی در سراسر استان کردستان و در راستای گرامیداشت ایام هفته بسیج گلزار شهدای سراسر این استان عطرافشانی و غبارروبی شد.

در مراسم غبارروبی گلزار شهدای سنندج فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

فرمانده سپاه بیت القمدس کردستان در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: یاد و خاطره شهیدان برای همیشه تاریخ در کشور ما چون خورشیدی فروزان تلائلو می‌کند، گفت: شهیدان همچون مشعل‌های فروزانی هستند که روشنی‌بخش راه ما در زمستان‌های سخت و تاریک بودند که ما را از مسیرهای سخت عبور دادند.

سردار سید صادق حسینی ادامه داد: شهیدان تمام هستی خود را که همانا جانشان بود در طبق اخلاص گذاشتند تا دشمن تا بن دندان مسلح را تسلیم و به شکست وادار کنند و آب و خاکمان را محفوظ نگه دارند.

وی بیان کرد: هرچند در جنگ ایران و عراق ما آغازگر جنگ نبودیم اما مدافعی سرافراز بودیم و قشرهای مختلف جامعه در قالب بسیج مردمی نقش اصلی را در دوران دفاع مقدس در مقابله با ضدانقلاب بازی کردند.

سردار حسینی عنوان کرد: امروز در مزار شهدا حضور یافتیم تا یکبار دیگر با آنها عهد و پیمان ببندیم و بگوییم گرچه شما رفتید اما راه شما استمرار دارد و تفکر شما در جامعه جاری و ساری است.

در ادامه این مراسم گلزار شهدای سنندج با حضور مسئولان و مدیران حاضر غبارروبی و عطرافشانی شد.