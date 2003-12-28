حضور جهانپور در تيم اميد افتخار فوتبال گيلان است

نريمان افشاريان مديرعامل باشگاه پگاه گيلان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: براي فوتبال گيلان وباشگاه پگاه اين يك افتخاراست كه عضوي ازاين باشگاه بتواند به تيم ملي خدمت كند. اين سياستي است كه همواره دراولويت برنامه هاي باشگاه قرار داشته وخواهد داشت.

افشاريان درباره چگونگي ادامه همكاري جهانپوربا تيم پگاه تصريح كرد: قبل ازبازي تيم پگاه وپرسپوليس ازسوي فدراسيون فوتبال باآقاي جهانپورتماسهايي برقرارشد وايشان هم موضوع را با بنده درميان گذاشتند وپس ازطرح اين پيشنهاد درهيات مديره تصميم بر اين شد تا خود آقاي جهانپوردراين باره تصميم نهايي را بگيرند. البته ما تاكيد داشتيم كه هرتصميمي كه اتخاذ مي شود مصالح باشگاه نيزدرنظر گرفته شود وطوري نباشد كه اين تصميم باعث تضعيف باشگاه باشد. ازهمين روقرار براين شد تاايشان ضمن همكاري با تيم اميد وآقاي مايلي كهن بعنوان مديرفني كنارتيم پگاه باقي بمانند وازتجربيات ودانش آقاي جهانپورهمچنان استفاده كنيم.

مديرعامل پگاه گيلان درباره سرمربي جديد اين باشگاه تاكيد كرد: گزينه ما دربين مربيان داخلي همچنان آقاي جهانپورهستند ولي با انتقال ايشان به تيم اميد، تصميم گرفتيم ازوجود گزينه هاي خارجي درتيم استفاده كنيم وازطريق يك شركت نقل وانتقال بازيكن كه زير نظراتحاديه فوتبال شكل گرفته، كارنامه مربيان مختلفي را بررسي كرديم ودرنهايت شرايط" يسيج" را براي همكاري مناسب ديديم. ايشان شرايط تيم را ديدند وبا وضعيت باشگاه آشنا شدند واميدوارم به كمك آقاي جهانپوربتوانند دررشد تيم موفق عمل كنند.

وي درپايان تصريح كرد: سياست باشگاه پگاه ازروزاول ضمن كسب جايگاهي بدورازدغدغه سقوط، نيم نگاهي به نيمه بالايي جدول بوده وخوشبختانه تاكنون به اين شرايط دست يافتيم ودررديف تيمهاي ميانه جدول قرار داريم. البته بايد تلاش كنيم تا اين موقعيت را در بازيهاي آينده ارتقاء بدهيم.