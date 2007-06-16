کتابخانه های مدارس تهران عمومی می شوند

مهنوش معتمدی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات جلسه اخیر اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران گفت: در این جلسه که مصطفی قلم چی (رئیس موسسه قلم چی) نیز حضور داشت بر اصلاح اساسنامه جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در آینده نزدیک و گنجاندن بحث کتابخانه سازی در اهداف آن تاکید شد.

وی همچنین با اشاره به کمبود فضای کتابخانه ای در کلان شهر تهران، گفت: در صدد هستیم با مسئولان آموزش و پرورش استان طرحی را تدوین و اجرایی کنیم که بر اساس آن از کتابخانه های مدارس تهران و در زمان های خالی به عنوان کتابخانه عمومی استفاده شود.

این عضو حقیقی انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران از روند یک شیفته شدن مدارس تهران با توجه به پائین آمدن سقف جمعیتی این شهر به عنوان کاتالیزوری برای استفاده از فضاهای آموزشی برای عامه مردم یاد کرد و گفت: در حال حاضر کمتر مدرسه دو شیفته در تهران داریم و می توان از این پتانسل استفاده کرد. پیشنهاد مشخص ما این است که کتابخانه های مدارس را به انجمن کتابخانه های عمومی شهر و استان تحویل دهند تا در طول روز و ساعت های تدریس به دانش آموزان خدمات ارائه دهد و در زمان های دیگر به عامه مردم.