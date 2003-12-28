امداد رساني در مناطق زلزله زده بم عملا وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، شاه بي بي رامش زني 40 ساله، يكي از مصدومان زلزله بم كه در بيمارستان تامين اجتماعي بستري شده است در اين مورد گفت:" روز گذشته به تهران فرستاده شده ام و 6 فرزندم را در اين حادثه از دست داده و از شوهرم نيز بي خبرم."

وي در خصوص وضعيت امداد رساني در منطقه افزود:" هيچ نيروي امدادرساني در بم وجود ندارد و وضيعت بسيار ناگوار است."

الهام براتي نژاد يكي ديگر از مصدومان زلزله زده گفت:" زمان وقوع زلزله تمام خانواده ام خواب بودند و تنها از صدا مهيب و لرزش زمين متوجه زلزله شدم."

وي ادامه داد:" در اين زلزله مادر و خواهرم را از دست داده ام اما پدر زنده است ولي هيچ اطلاعي از وضعيت او ندارم."

سيد حميد شاهي يكي ديگر از مصدومين زلزله بم كه از زنده ماندن خانواده خود اظهار بي اطلاعي مي كرد، گفت:" به تنهايي خودم را از زير آوار نجات دادم اما از فرزند و همسرم خبري ندارم."

محمد عارفي 28 ساله يكي از ساكنين بم كه در حادثه بم همسر و تنها فرزندش را از دست داده است ، گفت:" در شب اول حادثه به دليل نبود امكانات لازم بسياري از افراد از سرما جان خود را از دست دادند."

مجتبي بني اسدي 22 ساله از ديگر مصدومان اعزام شده به بيمارستان ميلاد گفت:" در حادثه بم علاوه بر پدر و مادرم، بسياري از آشنايان و بستگان خود را نيز از دست داده ام."

وي در خصوص وضعيت مردم در بم افزود:" چيزي به نام امدادرساني در منطقه بم وجود ندارد و هر كس بايد خود به فرياد خانواده اش برسد."

حجت بدرآبادي ، 24 ساله با انتقاد از وضعيت امداد رساني در منطقه زلزله زده، گفت:" بعد از گذشت چندين ساعت مرا از زير خروارها خاك بيرون كشيدند و ديروز بعد از ظهر به بيمارستان ميلاد تهران اعزام كرده اند."



