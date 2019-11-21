وزش باد و غبار محلی پدیده غالب در استان بوشهر خواهد بود

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا، وزش باد شمالی در برخی از ساعات شبانه روز به خصوص بر روی دریا، غبار محلی و در ابتدای صبح در برخی نقاط وقوع مه از پدیده های غالب در سطح استان است.

وی اضافه کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و غبار محلی و در برخی نقاط همراه با پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و امروز بر روی دریا گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت است.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از اواخر وقت به تدریج ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۹ و ۳۸ دقیقه، مد دریا ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۲ و ۳۹ دقیقه خواهد بود.