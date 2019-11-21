مدیرکل موقت آژانس خواستار همکاری کامل ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «کورنل فروتا» سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از نشست شورای حکام این آژانس با حضور در یک نشست خبری، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شد.

مدیر کل موقت آژانس همچنین به سفر آتی هیات آژانس به ایران اشاره کرد و گفت تا کنون در فرصت‌های گوناگونی خواستار توضیحات در مورد موضوعات مطرح شده از سوی ایران بوده‌ایم.

فروتا در مورد موضوع مطرح شده «تورقوزآباد» نیز اعلام کرد که پیشتر این موضوع را به شورای حکام گزارش داده است.

مدیرکل موقت آژانس در مورد «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» نیز گفت این موضوع به شورای حکام مربوط است و او در این باره گمانه زنی نمی‌کند.

کورنل فروتا در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کرد که موضوعاتی را که او تا کنون به شورای حکام ارجاع داده با تعامل سازنده‌ و مثبت به نتیجه برسد.