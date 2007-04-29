به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، روسماه منصور مشاور شورای حمایت از اشتغال زنان مسلمان مالزی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اشتغال زنان به توسعه و پیشرفت جامعه مالزی منجر می شود، اظهار داشت: استفاده و بهره گیری از دستاوردهای کنونی در راستای حمایت از منافع زنان مسلمان در مالزی به دست می آید و این امر خدمت رسانی به فعالیتهای معاصر به شمار می رود.

نجیب عبدالرزاق معاون نخست وزیر مالزی با اشاره به اینکه شورای مذکور تلاش بسیاری به منظور بهبود اوضاع معیشتی زنان مسلمانان دارد، تصریح کرد: این شورا در تلاش است تا نیازهای زنان مسلمان، ایده ها و آمال آنها را محقق کند. در این راستا آنچنان که مقدور باشد از این شورا و ایده های آن مبنی بر حمایت از اشتغال زنان دفاع خواهمیم کرد.

مشاور شورای مذکور با بیان اینکه کار و تلاش لازمه زندگی هر فرد است و با توجه به اینکه اسلام به این مسئله تأکید فراوانی دارد، افزود: اگر در همه فعالیتهای سازمانهای بین المللی و ملی زنان به عنوان رهبر یا اعضای شورا یا سازمان حضور و فعالیت داشته باشند به ارتقاء شورا کمک شایانی می کنند و در راستای کیفیت و چگونگی فعالیتهای آنها بسیار مناسب فعالیت خواهند کرد.

شورای حمایت از اشتغال زنان مسلمان مالزی در سال 1967 تأسیس شد و اینک 20 هزار نفر عضو دارد.