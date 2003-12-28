اقلام مورد نياز زلزله زدگان بم اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، انواع وانت ، كاميون، تريلي، تانكرآب، بيل مكانيكي، لودر، بلد وزر، انواع چادر گروهي ، موكت ونايلون از اقلام مورد نياز زلزله زدگان مي باشند.

براساس اين گزارش ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران از تمام كساني كه مي توانند در اين زمينه ستاد را همياري كنند ، درخواست نمود تا با شماره تلفن 8505924 - 8748751 تماس حاصل نمايند.

دراين اطلاعيه همچنين از شهروندان تهران خواسته شده تا از مراجعه مستقيم به ستاد حوادث غير مترقبه ودستگاههاي اجرايي جدا خود داري نمايند وبه پايگاههاي هلال احمر ، امداد و.. براي كمك رساني مراجعه نمايند.