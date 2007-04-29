کمیته داوران به برگزاری مطلوب بازیهای پلی آف کمک کند / بازیکنان پگاه 22 فینال را پشت سر گذاشته اند

مجید جهانپوربا بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای هرتیمی که با هدف صعود به لیگ برتر در مسابقات لیگ دسته اول حضور می یابد، بازیهای این دسته ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و هرمسابقه حکم فینال را دارد. با علم به این مسئله بازیکنان پگاه 22 هفته در بازی های فینال گونه رقابت کرده اند و مهیای حضور در بازی های حساس مرحله حذفی مسابقات لیگ دسته اول هستند.

وی با استمداد از فدراسیون فوتبال و کمیته داوران برگماشتن داوران با تجربه برای قضاوت دیدارهای مرحله حذفی مسابقات لیگ دسته اول خاطرنشان ساخت: در بازی های مرحله گروهی اگر اشتباهی از جانب بازیکنان، کادر فنی، مجموعه عوامل یک تیم و داوران سر می زد شاید دربازی های هفته های بعد قابل جبران بود، اما فدراسیون فوتبال باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه اشتباه در دیدارهای مرحله حذفی غیرقابل جبران بوده و می تواند به هدر رفتن زحمات یک تیم بیانجامد.

سرمربی تیم فوتبال پگاه گیلان اذعان داشت: تلاش مجموعه پگاه بر این است تا اشتباهات خود را به حداقل برساند. در این راه از فدراسیون فوتبال، کمیته داوران و داوران زحمتکش درخواست داریم تمهیدات لازم را برای هرچه بهتر برگزار شدن دیدارهای مرحله حذفی بیاندیشند تا سوت داوران صعود و سقوط تیم ها را تعیین نکند.

وی ادامه داد: انتظار داریم مسابقات مرحله حذفی در فضایی سالم برگزار شود تا تیم پگاه به حق خود که فصل گذشته با اشتباهات داوران تضییع شد دست یابد.

جهانپور با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیم فوتبال پگاه گیلان اذعان داشت: تیم ما از بعد انگیزشی و روانی مهیا دیدارهای سخت مرحله حذفی است. حریف ما شهرداری بندرعباس از تیم های مطرح لیگ دسته اول است که از کادرفنی مجرب و بازیکنان مطرحی بهره می برد. تلاش ما بر این است تا با حاکمیت در هر 2 بازی رفت و برگشت خود سرنوشت صعود به لیگ برتر را معین کنیم.

وی تصریح کرد: درمسابقات لیگ دسته اول بازی تیم اول با تیم آخر گروه نزدیک بود و هیچ تیمی از پیش بازنده نبود. با این شرایط نباید انتظار داشته باشیم در مواجهه با تیمی که از برترین های لیگ دسته اول است و شرایط برابری با ما دارد از پیش برنده باشیم . دربازی با شهرداری بندرعباس همچون 22 بازی گذشته تنها هدف ما استفاده بهینه از موقعیت هاست که تیم برتر میدان را مشخص می کند و امیدوارم آن تیم پگاه باشد.