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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۰۲

با برگزاری جلسه ای رسمی آغاز شد :

همکاری ستاد "پاد " وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت

همکاری ستاد "پاد " وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت

مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواجهه با بلایای طبیعی وزارت آموزش وپرورش ازآغاز همکاری جدید ستاد" پاد " (پیگشیری از استعمال دخانیات در آموزش و پرورش ) با وزارت بهداشت خبر داد.

محسن فریدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود : طی جلسه ای با مدیر کل سلامت وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی   اهمیت همکاری این دو وزارتخانه در زمینه واکسیناسیون فرهنگی دانش آموزان در پیشگیری از مصرف دخانیات با جدیت مطرح شد .

وی با تاکید بر اینکه آموزش وپرورش با احتساب 15 میلیون دانش آموز و هر دانش آموز دارای یک پدر و مادر به اضافه جمعیت   1میلیونی معلمان، مخاطبان این وزارتخانه را حدود 46 میلیون نفر و دارای اهمیت فراوان  دانست . 

این مقام مسئول ادامه داد : پیشگیری از استعمال مواد دخانی باید از مدارس آغاز شود بنابراین طبق قول های مساعد و یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار است بخشی از  اعتبارات ناشی از مالیات سیگارهای داخلی و خارجی به قسمت  هایی از وزارت بهداشت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شود .

کد مطلب 477799

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