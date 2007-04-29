همکاری ستاد "پاد " وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت

محسن فریدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود : طی جلسه ای با مدیر کل سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اهمیت همکاری این دو وزارتخانه در زمینه واکسیناسیون فرهنگی دانش آموزان در پیشگیری از مصرف دخانیات با جدیت مطرح شد .

وی با تاکید بر اینکه آموزش وپرورش با احتساب 15 میلیون دانش آموز و هر دانش آموز دارای یک پدر و مادر به اضافه جمعیت 1میلیونی معلمان، مخاطبان این وزارتخانه را حدود 46 میلیون نفر و دارای اهمیت فراوان دانست .

این مقام مسئول ادامه داد : پیشگیری از استعمال مواد دخانی باید از مدارس آغاز شود بنابراین طبق قول های مساعد و یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار است بخشی از اعتبارات ناشی از مالیات سیگارهای داخلی و خارجی به قسمت هایی از وزارت بهداشت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شود .