شارون خواستار ديدار با اسد شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين روزنامه ، آريل شارون اين درخواست را از طريق نامه اي مطرح كرده كه آن را جرج پاپاندرئو وزير امور خارجه يونان آن را به بشار اسد تقديم كرده است .

به ادعاي الوطن شارون در اين نامه به بشار اسد پيشنهاد داده است در هر مكان و هر زماني كه رئيس جمهور سوريه آن را مناسب تشخيص دهد ، آماده ديدار با وي است .

الوطن به نقل از منابع آمريكايي مطلع خود در ادامه نوشت : شارون در اين نامه مهار حزب الله لبنان را گام مهمي از سوي سوريه خوانده و اعلام كرده است : هر گونه اقدام سوريه براي جلوگيري از فعاليت جنبش حزب الله و مهار اين جنبش به تقويت نرمشي كه امكان دارد اسراييل در گفتگوها از خود نشان دهد، كمك خواهد كرد و اين امر براي مقابله با نيروهاي داخلي اسراييلي كه مخالف عقب نشيني از جولان است ، موثر است.

به گفته اين منابع ، بشار اسد به نامه شارون پاسخي نداده است و از طريق احمد ماهر وزير امور خارجه مصر به اسرائيلي ها تاكيد كرده است هرگز از نقطه صفر با تل آويو گفتگو نخواهد كرد .

به گفته اين منابع ، قاهره نيز به مسوولان آمريكايي تاكيد كرده است كه بشار اسد براي پيشرد صلح تلاش مي كند : هر چند مصري ها معتقدند كه به جريان انداختن پرونده سوريه نبايد با روند فلسطيني تداخل پيدا كند.

اين منابع ديدار ماه آينده اسد از تركيه را حائز اهميت خواندند و به آمادگي سوريه براي گفتگو اشاره كردند .

اين منابع گفتند كه احتمالاتي وجود دارد كه به فرض آمادگي اسراييل براي پاسخ دان به شرايط سوريه ، سال آينده ميلادي شاهد از سرگيري گفتگوهاي سوري اسراييلي باشيم .

